Lê Thị Mai Trang, sinh viên năm 4 của Đại học Kinh tế Quốc dân, vừa nhận tin trúng tuyển chương trình thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo và Đổi mới sáng tạo liên ngành tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) ngay khi chưa tốt nghiệp đại học.

Theo bảng xếp hạng THE 2026, đây là ngôi trường dẫn đầu châu Á, xếp thứ 12 trong số các trường đại học tốt nhất thế giới.

Từ không thành tích đến giải học sinh giỏi tỉnh

Mai Trang vốn là cựu học sinh Trường THPT Triệu Sơn 1 (Thanh Hóa), từng trở thành thủ khoa khối A01 và C01 của trường này năm 2022. Tuy nhiên, trước khi đạt được những kết quả ấy, con đường học tập của nữ sinh không mấy suôn sẻ.

Những năm cấp 2, Trang bắt đầu ý thức việc phải tìm ra thế mạnh của bản thân. Nữ sinh chủ động xin tham gia các đội tuyển học sinh giỏi Văn, Sử, Địa nhưng đều không được chọn. Lên cấp 3, Trang tiếp tục thử sức với đội tuyển Toán nhưng bị thầy đánh giá “không phù hợp” và không theo kịp các bạn.

Không bỏ cuộc, nữ sinh xin sang đội tuyển Vật lý. Trong kỳ thi đầu vào, Trang chỉ đạt 6/20 điểm, thấp nhất đội tuyển. Dẫu vậy, thầy giáo vẫn cho Trang theo học thử cùng các bạn.

Bước ngoặt đến vào đợt dịch Covid-19, do bị cách ly, Trang không thể đến trường ôn luyện. Khi ấy, thầy chủ nhiệm đội tuyển đã mang đề thi đến tận nơi cho em.

“Khoảnh khắc ấy khiến em vô cùng xúc động, không nghĩ thầy lại quan tâm đến một học sinh yếu nhất trong đội tuyển như mình”, Trang nhớ lại. Điều ấy đã khiến nữ sinh thay đổi hoàn toàn thái độ học tập.

Từ một học trò mê game, Trang lấy lại tinh thần, bắt đầu tập trung cao độ và nghiêm túc hơn. Nhờ đó, trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, Mai Trang là học sinh có điểm cao nhất đội tuyển của trường và giành giải Ba học sinh giỏi môn Vật lý cấp tỉnh.

Với kết quả này, Mai Trang nộp hồ sơ vào Đại học Kinh tế Quốc dân và trúng tuyển khoa Khoa học quản lý.

Lê Thị Mai Trang là sinh viên năm 4 của Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NVCC

Những ngày đầu bước chân vào giảng đường, Mai Trang đối diện với “cú sốc” lớn. Nữ sinh gần như mất gốc tiếng Anh, trong khi nhiều bạn bè đã có chứng chỉ IELTS, thậm chí đang học thêm ngoại ngữ thứ hai như tiếng Trung.

Chưa kể, chương trình bậc đại học có lượng kiến thức lớn và yêu cầu tư duy cao, khiến Trang không thể bắt nhịp. Quá áp lực, có thời điểm, nữ sinh gọi điện về cho bố mẹ, vừa khóc vừa xin chuyển trường. Song được bố mẹ động viên, Mai Trang bắt đầu thay đổi cách học, chủ động kết nối với giảng viên để thầy cô nhớ đến mình. Nhờ vậy, kết thúc học kỳ 1, Trang nhận được học bổng khuyến khích của trường.

Nhận thấy ngoại ngữ là điểm yếu lớn nhất, Mai Trang quyết tâm chinh phục IELTS. Mỗi ngày, nữ sinh đều luyện nghe qua audio và tập nhại theo. Không có điều kiện theo các khóa học đắt đỏ, Trang chủ yếu học online, nhưng thời gian đầu chưa hiệu quả. Phải đến năm 3, khi dành hơn một tháng ôn luyện tập trung với phương pháp phù hợp, Trang đã đạt mức điểm 7.0.

Đường đến đại học top đầu châu Á

Từng nhen nhóm ý định đi du học từ năm lớp 11, Mai Trang nhiều lần ước ao được đặt chân tới Đại học Thanh Hoa – ngôi trường nữ sinh từng biết đến thông qua sách báo và phim ảnh Trung Quốc. Không thể thực hiện ngay từ bậc đại học, nữ sinh ấp ủ ước mơ phải tới ngôi trường này sau khi tốt nghiệp.

Ước mơ ấy lớn đến mức, trong ngày hội hướng nghiệp của trường, khi được mời lên sân khấu chia sẻ định hướng tương lai, Trang trả lời không chút do dự: “Em sẽ trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa”.

Nữ sinh tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Ảnh: NVCC

Hiểu rằng Đại học Thanh Hoa đánh giá cao một bộ hồ sơ toàn diện, ngay từ năm nhất, Mai Trang đã chủ động xây dựng lộ trình rõ ràng, cân bằng giữa điểm số học thuật, nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa.

Suốt 4 năm đại học, nữ sinh duy trì điểm GPA 3.94/4.0. Từ năm nhất, em đã tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, làm nghiên cứu khoa học và giành 3 giải nghiên cứu khoa học cấp Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ nền tảng đó, Trang chuyển hướng sang viết bài báo quốc tế. Tính đến thời điểm nộp hồ sơ vào Đại học Thanh Hoa, Mai Trang có 2 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế với vai trò là tác giả chính.

Nghiên cứu tiêu biểu của Trang là về “Thương mại nước ảo trong xuất khẩu nông nghiệp”, trong đó đề xuất tích hợp công nghệ để xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về dấu chân nước, hướng tới phát triển bền vững.

“Nhờ nghiên cứu khoa học, em mới thật sự hiểu mình muốn theo đuổi điều gì. Ngành Kinh tế vốn rộng, qua nghiên cứu, em nhận ra mình thích thú với ngành quản lý, cụ thể hơn là quản lý trong thương mại quốc tế gắn với phát triển bền vững. Ngoài ra, em muốn kết hợp liên ngành với trí tuệ nhân tạo để giải quyết bài toán kép về kinh tế - môi trường”, Mai Trang nói.

Mai Trang trúng tuyển bậc thạc sĩ Đại học Thanh Hoa. Ảnh: NVCC

Là sinh viên ngành kinh tế nhưng nộp hồ sơ vào ngành Trí tuệ nhân tạo và Đổi mới sáng tạo liên ngành, Trang không liệt kê thành tích trong bài luận mà tập trung chứng minh sự phù hợp. Nữ sinh cho thấy đây không phải quyết định bốc đồng mà em đã xây dựng nền tảng từ trước để theo đuổi hướng liên ngành này.

Điều này cũng được nữ sinh chia sẻ rõ ràng trong buổi phỏng vấn với Hội đồng tuyển sinh của Đại học Thanh Hoa. Khi được hỏi “Làm thế nào để lấp đầy khoảng trống về công nghệ”, Trang tự tin chia sẻ rằng bản thân học về quản lý nhưng vẫn có thể nghiên cứu khoa học về thương mại, môi trường.

Trong các nghiên cứu, Trang cũng là thành viên nòng cốt trong việc thu thập dữ liệu, sử dụng python và các công cụ phân tích trong nghiên cứu. “Em tin rằng mình có thể chuyển đổi linh hoạt giữa các lĩnh vực. Ngành học mới sẽ giúp em tận dụng toàn bộ nền tảng đã có để theo đuổi nghiên cứu liên ngành”, Trang chia sẻ.

Theo Mai Trang, điều giúp em được lựa chọn chính là dám đi con đường khác biệt và thể hiện quyết tâm theo đuổi đến cùng. “Ở Việt Nam, phát triển kinh tế thường chưa đi kèm bảo vệ môi trường. Em muốn tìm ra lời giải bằng trí tuệ nhân tạo”, Trang nói.

Mai Trang và TS Đinh Viết Hoàng, khoa Khoa học Quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NVCC

Là người hướng dẫn Mai Trang trong nghiên cứu khoa học, TS Đinh Viết Hoàng, khoa Khoa học Quản lý, ấn tượng về Trang bởi khả năng tiếp cận vấn đề theo logic quản lý, có năng lực tư duy độc lập gắn với tư duy hệ thống.

“Chính sự kết hợp hài hòa giữa nền tảng tri thức và tinh thần chủ động, cầu tiến đã giúp Mai Trang chinh phục thành công chương trình thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa”, TS Hoàng nói.

Dự kiến giữa năm 2026, Mai Trang sẽ sang Trung Quốc nhập học. Trong thời gian tới, nữ sinh dành thời gian để củng cố nền tảng trí tuệ nhân tạo, tiếng Trung nâng cao và tích lũy kinh nghiệm thực tế về chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu dài hạn là tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu sinh tiến sĩ.

