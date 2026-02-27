Thuế cơ sở 2 tỉnh An Giang vừa hướng dẫn người nộp thuế quy trình đăng ký mã số thuế cho thuê tài sản gồm 3 bước.

Theo đó, hồ sơ đăng ký gồm: Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (bản phô tô); căn cước công dân (bản phô tô) và mẫu 03-ĐK-TCT theo Thông tư 86/2024 của Bộ Tài chính. Hồ sơ đăng ký mã số thuế cho thuê tài sản có thể nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp điện tử tại trang: https://dichvucong.gdt.gov.vn theo 3 bước sau:

Nguồn: Thuế cơ sở 2 tỉnh An Giang

Bước 1: Người nộp thuế truy cập vào trang: https://dichvucong.gdt.gov.vn và đăng nhập bằng VNeID.

Bước 2: Chọn mã “Thủ tục hành chính” 1.010241. Tên thủ tục là đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân hoặc có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (trừ cá nhân kinh doanh) - Trường hợp cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Bước 3: Bấm chọn “Nộp hồ sơ” và điền các thông tin theo biểu mẫu có sẵn.

Cùng với đó, Thuế cơ sở 2 tỉnh An Giang cũng hướng dẫn hồ sơ đăng ký mã số thuế người phụ thuộc, bao gồm: Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư 86/2024 của Bộ Tài chính; giấy khai sinh của người phụ thuộc (bản phô tô) và căn cước công dân của người phụ thuộc (bản phô tô).

Hồ sơ đăng ký mã số thuế người phụ thuộc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp điện tử tại trang https://dichvucong.gdt.gov.vn.