Tin tặc dường như đã xâm nhập vào cơ sở dữ liệu toàn quốc của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), đánh dấu sự cố an ninh mạng thứ hai của cơ quan này trong thời gian gần đây.

Đài CNN ngày 20/11 đã dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ việc FBI đang điều tra nghi vấn cơ sở dữ liệu của Trung tâm Thông tin tội phạm quốc gia (NCIC) bị tin tặc tấn công. NCIC là công cụ được lực lượng hành pháp trên khắp nước Mỹ sử dụng để chia sẻ thông tin về lệnh truy nã cũng như kiểm tra lý lịch tư pháp.

"Vụ tấn công mạng được phát hiện trong những ngày gần đây, trùng thời điểm chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực trấn an dư luận về an ninh mạng quốc gia, sau hàng loạt sự cố gián đoạn nghiêm trọng ảnh hưởng đến ngân hàng, Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) và hệ thống kiểm soát không lưu của Cục Hàng không liên bang (FAA)", CNN cho biết.

Trụ sở FBI ở thủ đô Washington DC. Ảnh: NYT

Đây là sự cố an ninh mạng thứ hai của FBI trong vài tháng trở lại đây. Hồi tháng 9, một nhóm tin tặc đã xâm nhập và đánh cắp dữ liệu cá nhân của các nhân viên trên trang web tuyển dụng của FBI. Sau sự cố này, một số nhân viên FBI thừa nhận họ không biết liệu dữ liệu của mình có bị đánh cắp hay không, đồng thời thất vọng với các nguồn lực hỗ trợ an ninh dành cho nạn nhân.

Hiện FBI chưa đưa ra thông báo chính thức về thông tin của CNN.

Cùng ngày 20/11, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng xác nhận việc bị tấn công mạng vào đầu tuần, làm dấy lên lo ngại về khả năng các thông tin nhạy cảm có thể đã bị rò rỉ. "Tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống hỗ trợ thanh toán cho nông dân", đài NBC dẫn lời một quan chức USDA nói.