Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel, 46 tuổi và nữ ca sĩ nhạc đồng quê Alexis Wilkins hôm 5/10 thông báo đính hôn sau nhiều năm hẹn hò.

Giám đốc FBI và bạn gái kém 19 tuổi. Ảnh: Instagram Wilkins

Theo tạp chí People, Wilkins, 27 tuổi, đã chia sẻ bức ảnh cô khoe nhẫn kim cương mới bên cạnh ông Patel trên nền tảng mạng xã hội X của Mỹ. “Đã để pháp luật vào cuộc”, Wilkins viết chú thích kèm ảnh, ám chỉ công việc của vị hôn phu.

Giám đốc FBI Patel sau đó đăng lại thông báo trên tài khoản cá nhân, kèm biểu tượng trái tim và nhẫn đính hôn.

Giám đốc FBI và bạn gái kém 19 tuổi. Ảnh: Instagram Wilkins

Ảnh chụp ca sĩ Wilkins khoe nhẫn kim cương mới bên cạnh ông Patel. Ảnh: X

Trong lần xuất hiện trên chương trình The Megyn Kelly vào tháng 7/2025, Wilkins cho hay cô gặp ông Patel tại nhà bạn ở Nashville. Nữ ca sĩ này kể hồi bé cô từng sống ở Anh và Thụy Sĩ nhưng lớn lên ở Arkansas.

Wilkins phát hành album đầu tay mang tên Grit vào năm 2023. Cô cũng có mặt tại lễ tuyên thệ nhậm chức Giám đốc FBI của bạn trai Patel vào tháng 2/2025.