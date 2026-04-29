Theo tờ New York Times, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche ngày 28/4 đã thông báo truy tố cựu Giám đốc FBI Comey với cáo buộc đe dọa Tổng thống Donald Trump thông qua một bài đăng trên mạng xã hội.

Bằng chứng được đưa ra là một bức ảnh chụp các vỏ sò được xếp thành dãy số "86 47", được ông Comey đăng tải trên Instagram vào tháng 5/2025. Tại Mỹ, thuật ngữ "86" là từ lóng mang ý nghĩa loại bỏ một thứ gì đó. Trong khi đó, con số 47 được cho là đang ám chỉ tới ông Trump, tổng thống thứ 47 của Mỹ.

Cựu Giám đốc FBI James Comey. Ảnh: NYT

"Những người hiểu rõ ngữ cảnh sẽ diễn giải con số '86 47' là một biểu hiện nghiêm túc về ý định gây hại cho tổng thống Mỹ. Việc đe dọa tính mạng của lãnh đạo Nhà Trắng là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc gia. Suốt thời gian qua, nước Mỹ đã chứng kiến quá nhiều lời kích động bạo lực dẫn đến các hành động nguy hiểm nhắm vào Tổng thống Trump và các quan chức khác", Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết.

Ngoài lệnh truy tố, một lệnh bắt giữ đối với ông Comey cũng được ban hành, nhưng hiện chưa có thông tin cụ thể về việc cựu Giám đốc FBI đã bị bắt hay chưa. Nếu bị kết án, ông Comey có thể đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù giam.

Hồi tháng 5/2025, ông Comey đã bác bỏ các cáo buộc đe dọa Tổng thống Trump, nhấn mạnh rằng ông "không nhận ra một số người liên hệ những con số này với hành vi bạo lực". Ông cũng xóa bài đăng về vỏ sò ngay sau khi vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội.

Theo truyền thông Mỹ, ông Comey là người lãnh đạo FBI dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Ông Comey là nhân vật thường xuyên chỉ trích ông Trump, thậm chí so sánh tổng thống Mỹ đương nhiệm như "trùm xã hội đen" trong hồi ký của mình.