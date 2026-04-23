Theo đài BBC, không khí căng thẳng đã bao trùm Washington hôm 21/4 khi máy bay chuẩn bị đưa Phó tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad, Pakistan cho một vòng đàm phán mới giữa nước này và Iran đã không cất cánh. Những nhân vật chủ chốt của phái đoàn Mỹ là đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump cũng trở lại Washington, thay vì tới Pakistan như dự kiến.

Sau khi cuộc đàm phán tại Pakistan bị hoãn lại vì Iran từ chối tham dự, Tổng thống Trump đã thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời với Tehran, nhưng nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp phong tỏa hàng hải. Dù nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định quyết định trên được đưa ra "theo đề nghị của Pakistan và để Iran có thêm thời gian suy nghĩ", nhưng rõ ràng ông Trump cũng muốn tự tạo thêm thời gian cho mình.

Theo giới quan sát, đây là lần thứ 2 chỉ trong 2 tuần ông Trump trì hoãn việc leo thang xung đột, qua đó tự tạo thêm khoảng trống để hạ nhiệt một cuộc chiến đã kéo dài gần 8 tuần. Song, khác với lần đầu tiên, Tổng thống Mỹ ngày 21/4 không nêu rõ thời hạn cụ thể của việc gia hạn lệnh ngừng bắn.

"Đây không phải cách tiếp cận mới của ông Trump. Tất nhiên là không có một công thức cụ thể để chấm dứt xung đột, nhưng việc vừa gây sức ép quân sự vừa để ngỏ cánh cửa đàm phán là điều mà nhiều đời tổng thống Mỹ từng làm", cựu đại sứ Mỹ James Jeffrey nhận xét.

Theo BBC, giọng điệu lần này của Tổng thống Trump đã có phần hòa hoãn hơn trước đó. Điều này phản ánh mong muốn sớm kết thúc cuộc xung đột vốn đang gây xáo trộn kinh tế toàn cầu và không được lòng một bộ phận cử tri ủng hộ đường lối "không can thiệp vào vấn đề nước ngoài".

"Việc ông Trump tiếp tục 'mua thêm thời gian' để đạt được một thỏa thuận với Iran đang khiến tình hình trở nên khó đoán. Mặt khác, ông ấy vẫn chưa có câu trả lời cho những vấn đề kinh tế của Mỹ - điều mà các cử tri quan tâm nhất", chuyên gia Brian Katulis bình luận.

Về cơ bản, việc gia hạn lệnh ngừng bắn sẽ giúp cả Mỹ và Iran có thêm thời gian, nhưng không giải quyết được các khúc mắc lớn nhất giữa đôi bên. Hiện tại, Iran coi việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz là hành động khiêu khích, trong khi Washington chưa có dấu hiệu sẽ dỡ bỏ biện pháp này. Ngược lại, Tehran cũng chưa sẵn sàng từ bỏ chương trình hạt nhân hay chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, những điều kiện được cho là "lằn ranh đỏ" của ông Trump.