Theo Anadolu, ông Trump đối mặt với hạn chót là 1/5 phải chấm dứt chiến dịch chống Iran, vốn bắt đầu vào ngày 28/2, hoặc phải thuyết phục Quốc hội Mỹ gia hạn.

Tuy nhiên, hôm 30/4, một ngày trước hạn chót, một quan chức Mỹ cấp cao nói với hãng tin NBC News: "Vì mục đích của Đạo luật Quyền lực Chiến tranh, các hành động chống Iran bắt đầu vào 28/2 đã chấm dứt".

Quan chức này cho biết thêm, kể từ khi Mỹ và Iran nhất trí ngừng bắn cách đây 3 tuần, không có cuộc giao tranh nào xảy ra giữa hai nước.

Trước đó, các nhà phân tích dự đoán, ông Trump sẽ thông báo với Quốc hội về kế hoạch gia hạn chiến dịch chống Iran thêm 30 ngày hoặc bỏ qua thời hạn này, với lý do chính quyền cho rằng thỏa thuận ngừng bắn đánh dấu sự kết thúc của cuộc xung đột.

Đạo luật Quyền lực Chiến tranh được Mỹ thông qua vào năm 1973 cho Tổng thống có 60 ngày để tiến hành chiến dịch quân sự. Sau thời gian này, nếu muốn tiếp tục, Tổng thống phải xin phép Quốc hội hoặc yêu cầu gia hạn 30 ngày với lý do "việc tiếp tục hành động quân sự là cần thiết, không thể tránh khỏi” nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng vũ trang.

Mỹ và Israel bắt đầu tấn công vào Iran vào ngày 28/2, khiến Tehran tấn công trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu vào các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh và đóng cửa eo biển Hormuz.

Iran và Mỹ đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8/4 thông qua sự trung gian của Pakistan, tiếp theo là các cuộc đàm phán tại Islamabad vào ngày 11-12/4 nhưng không đạt được thỏa thuận. Sau đó, theo yêu cầu của Pakistan, ông Trump đã đơn phương gia hạn thỏa thuận ngừng bắn mà không ấn định thời hạn mới.