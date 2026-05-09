Theo hãng thông tấn CNN, trả lời phỏng vấn ở Nhà Trắng hôm 8/5, Tổng thống Trump đánh giá “Dự án Tự do” là một chiến dịch tốt. Tuy nhiên, ông và giới chức Mỹ còn nhiều cách thức khác để thực hiện chiến dịch này.

“Chúng tôi có thể sẽ nối lại ‘Dự án Tự do’ nếu mọi chuyện không diễn ra như ý muốn, nhưng đó sẽ là ‘Dự án Tự do+’ tức chiến dịch này sẽ kèm theo nhiều thứ khác”, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết nhưng không tiết lộ “nhiều thứ khác” được ông nhắc đến là gì.

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo bắt đầu từ ngày 4/5, Mỹ sẽ hộ tống các tàu trung lập của nước ngoài đi qua eo biển Hormuz trong khuôn khổ chiến dịch “Dự án Tự do”. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau, lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố tạm dừng hoạt động này “để xem thỏa thuận với Iran liệu có thể được hoàn tất và ký kết hay không”.

Tuy nhiên, theo kênh NBC News, lý do chính buộc ông Trump tạm dừng chiến dịch trên là Ảrập Xêút, một trong những đồng minh quan trọng của Washington ở Trung Đông, đã “từ chối cho quân Mỹ dùng các căn cứ và không phận của nước này”.