Diễn biến và đặc điểm bão Fung-Wong

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (8/11), một cơn bão mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, có tên quốc tế là Fung-Wong (Phượng Hoàng).

Đến 13h, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h.

Dự báo, khoảng sáng 10/11, bão Fung-Wong có khả năng di chuyển vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Hướng di chuyển "dị thường" của bão Fung-Wong. Nguồn: NCHMF

Các chuyên gia khí tượng cho biết, bão Fung-Wong đang hoạt động trong môi trường rất thuận lợi với nhiệt độ mặt nước biển cao (29-30°C) và độ đứt gió thẳng đứng thấp, nên cường độ bão sẽ tiếp tục mạnh lên, có khả năng đạt cấp siêu bão vào ngày 9/11.

Khi tiến gần vùng biển phía Đông Nam đảo Lu-Dông (Philippines), do gặp điều kiện môi trường không thuận lợi, bão nhiều khả năng sẽ suy giảm cường độ.

“Khoảng sáng 10/11, bão Fung-Wong có khả năng di chuyển vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2025”, chuyên gia khí tượng nhận định.

Cũng theo các chuyên gia, hiện nay, nhánh áp cao cận nhiệt đới ở phía Bắc - dòng dẫn hướng cho bão di chuyển - đang suy yếu về cường độ và mở rộng về phía Nam của cơn bão. Điều này khiến bão có xu hướng lệch về phía Bắc nhiều hơn.

Khi di chuyển lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn hướng của đới gió Tây trên cao, nên nhiều khả năng đổi hướng sang Đông Bắc và ra khỏi Biển Đông.

Như vậy, dự báo đến hiện tại, bão Fung-Wong ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Theo nhận định, thông thường vào cuối mùa bão, các cơn bão thường di chuyển theo hướng Tây hoặc Tây Tây Nam và có thể đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, bão Fung-Wong lại di chuyển lên phía Bắc và ra ngoài. Đây là điểm bất thường của cơn bão này.

Tác động của bão Fung-Wong

Do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường lệch Đông, ngay từ đêm nay (8/11), vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm mai (9/11), gió trên vùng biển này sẽ mạnh lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15. Sóng biển cao 3-5 m, sau đó tăng lên 6-8 m, biển động dữ dội.

Dự báo, khoảng sáng 10/11, bão Fung-Wong sẽ di chuyển vào Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16 và duy trì cường độ khi dịch chuyển lên phía Bắc.

Trong các ngày 10-12/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10 m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu ảnh hưởng của giông, lốc mạnh, gió lớn và sóng cao.