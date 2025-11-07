Bão số 13 Kalmaegi đã đổ bộ vào các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đến chiều tối nay (7/11), mặc dù bão đã tan trên khu vực Hạ Lào, nhưng hoàn lưu vẫn gây mưa diện rộng và tiềm ẩn nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi phía Tây Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Mưa lớn lan rộng nhiều khu vực

Theo chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 7-8/11, vùng mưa vừa, mưa to sẽ dịch chuyển lên khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng; từ 8-9/11, mưa và mưa vừa xuất hiện tại Đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, từ chiều tối 7-8/11, khu vực Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn cường suất cao (>60mm/3h).

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, trời mưa rét. Ảnh minh họa: Chí Hiếu

Chiều tối và đêm 7/11, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng cũng có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm; nguy cơ xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn (>60mm/3h).

Không khí lạnh liên tiếp tràn về

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng cho biết, trong 1-2 ngày tới, không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông. Từ 3-10 ngày tới, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định, sau đó tiếp tục được tăng cường bổ sung vào khoảng ngày 12-13/11.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ đêm 7-9/11, miền Bắc có mưa rải rác, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Sau đó, từ đêm 9-11/11, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, sau giảm còn mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Khoảng 13-14/11, khu vực này có khả năng chuyển rét rõ rệt vào ban đêm và sáng sớm.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Theo bảng trên, thời tiết Hà Nội những ngày tới có mưa liên tiếp đến ngày 11/11, với mức nhiệt cao nhất khoảng 24 độ và thấp nhất 20-21 độ. Sau đó, đợt không khí lạnh mới tràn về, khiến khu vực có nắng, cao nhất 26-27 độ, nhưng rét về đêm và sáng với mức nhiệt thấp chỉ 17-18 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực khác

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ đêm 7-9/11, khu vực Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; từ ngày 8/11 trở đi, mưa giảm còn rải rác.

Khu vực Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng bão số 13, hiện chỉ còn mưa rào và giông vài nơi. Trong khi đó, Nam Bộ và Lâm Đồng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to.

Từ đêm 9-17/11, khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa, mưa rào rải rác; từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, riêng ngày 14-15/11, khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và giông rải rác.

Các khu vực khác chủ yếu mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối 9-10/11 có mưa rào, giông rải rác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi bản tin dự báo thời tiết và có biện pháp phòng tránh phù hợp.