Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/11, miền Bắc chịu tác động của không khí lạnh tăng cường lệch Đông kết hợp với hội tụ gió Đông Nam trên cao nên có mưa rào rải rác và giông vài nơi; riêng đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi rét.

Thời tiết Hà Nội có mưa lạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Thời tiết Hà Nội ngày 8/11, có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ dao động 20-24 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với trục khoảng 13-16 độ vĩ Bắc nên có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa từ đêm 7-8/11 phổ biến 30-60mm, có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3h). Từ đêm 8/11, mưa lớn ở khu vực này có xu hướng giảm.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk, ngày 8/11, có mưa rào và giông vài nơi. Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 8/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác; riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.