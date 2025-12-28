Ngày 28/12 tại chùa Sơn Hải (Phan Rang, Ninh Thuận), con trai, con gái, các em và người thân tổ chức lễ cầu siêu cho diễn viên Thương Tín.

Gia đình cho hay ý tưởng đến từ phía chùa Sơn Hải. Sau khi đọc thông tin trên báo về đám tang vắng lặng của Thương Tín, các sư thầy thương xót, muốn làm lễ cầu siêu, cùng nhau tưởng nhớ một nghệ sĩ tài hoa đồng thời là người con của đất Phan Rang.

Anh Thanh Tùng - con cả của diễn viên Thương Tín bật khóc khi đọc điếu văn.

Hai con của Thương Tín tại lễ cầu siêu.

"Ba tôi - người nghệ sĩ được hàng triệu người yêu mến đã trút hơi thở cuối cùng vào 18h58' ngày 8/12 tại quê nhà Phan Rang, hưởng thọ 69 tuổi. 69 năm cuộc đời, ba tôi đã sống 1 kiếp người biến động từ đỉnh cao hào quang tới nốt trầm lặng lẽ của những năm tháng cuối đời. Vào giờ phút này, khi đứng trước di ảnh cha, tôi hiểu rằng cha cuối cùng cũng đã về với mẹ, với sự che chở của cửa Phật", anh nghẹn ngào.

Anh Tùng cũng cảm ơn những nhà hảo tâm, nghệ sĩ đồng nghiệp không rời bỏ mà còn dang tay giúp đỡ cha mình suốt năm tháng bệnh tật; cảm ơn gia đình, người thân đã lo cho cha trọn vẹn những ngày cuối cùng, để ông ra đi trong sự ấm áp của tình thân ngay tại chính mảnh đất mình sinh ra.

Anh nhắn nhủ đến Thương Tín: "Lúc này, con tin ba đã tìm thấy bình yên thực sự. Mọi hào quang, nỗi đau, đúng sai của một kiếp người giờ xin gác lại sau cánh cửa cuộc đời. Con sẽ nhớ mãi về người cha tài hoa có nhiều đóng góp cho điện ảnh".

Tô Hiếu (trái) luôn đồng hành với Thanh Tùng.

Buổi lễ cũng có mặt Thạch Thảo - con gái mà Thương Tín hằng mong gặp lúc cuối đời nhưng không thành.

Một người quen của gia đình cho hay: "Ban đầu, mẹ Thảo gặp một chút sự cố, có thể sẽ không chở em tới đây được. Khi Thảo bày tỏ thái độ cương quyết đến thắp hương cho cha, mẹ em cũng thu xếp công việc để đưa em đến đây cho trọn chữ hiếu".

Buổi lễ cầu siêu diễn ra trang nghiêm, nhẹ nhàng. Sau buổi lễ, Thanh Tùng nói với Tô Hiếu: "Em rất xúc động. Cuối cùng, em đã có thể đứng trước mọi người nói những điều tốt đẹp về cha. Em luôn luôn tự hào về ông".

Anh Tùng nghẹn ngào chia sẻ về cha - cố diễn viên Thương Tín