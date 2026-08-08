Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan tố giác một nhóm đối tượng, trong đó có Dương Thị Quỳnh Tâm (SN 1986, trú tại số 2B Láng Hạ, phường Giảng Võ, TP Hà Nội).

Bà Dương Thị Quỳnh Tâm. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, quá trình xác minh, điều tra chưa xác định được Dương Thị Quỳnh Tâm đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm người này.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nếu biết hoặc nhìn thấy Dương Thị Quỳnh Tâm ở đâu, thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0936440516 hoặc trang Facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Mọi thông tin cung cấp cần chính xác, kịp thời, phục vụ công tác xác minh, điều tra.