Sáng 4/12, sau trận mưa lớn kéo dài, nước lên nhanh, bủa vây nhiều nơi tại phường Tây Nha Trang, nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới. Nhiều tuyến đường cũng chìm trong nước.

Trong ảnh, anh Võ Ngọc Hải và ông Trần Minh Long (lực lượng An ninh trật tự cơ sở phường Tây Nha Trang) ngã sõng soài khi cố vượt sóng nước để tiếp cận khu dân cư bị ngập.

Ông Long cho hay, từ sớm, lực lượng địa phương đã dựng rào chốt chặn hai đầu điểm ngập, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản. “Khi phát hiện bên trong có nhiều cháu nhỏ, chúng tôi đưa ra ngoài, lúc qua điểm ngập thì gặp sự cố”, ông Long nói.

Nhiều vùng trũng của phường, nước dâng nhanh, có nơi ngập đến 1m. Bà Huỳnh Thị Duyên (Tổ dân phố Võ Cang) cùng cháu nội khóa cửa nhà, lội qua khu vực ngập để tránh lũ. Bà cho biết rạng sáng nay, nước dâng nhanh, sắp tràn vào nhà, gia đình phải kê đồ đạc lên cao rồi sơ tán.

“Trận lũ trước nước ngập gần mái, bị cô lập nên giờ chúng tôi phải chủ động tránh lũ. Tôi quá ám ảnh với lũ”, bà Duyên nói.

Tại Tổ dân phố Võ Cang - nơi vừa trải qua trận lũ lịch sử, người dân chưa kịp ổn định cuộc sống thì nay tiếp tục bị ngập. Họ cấp tập di dời tài sản, sơ tán đến nơi an toàn.

Bà Phan Thị Tuyết (61 tuổi) mang theo quần áo, dắt xe đạp qua đoạn nước sâu. Bà kể, rạng sáng, nước dâng trước cửa, nhanh chóng lên tới đầu gối, tràn vào sân. “Đợt trước, nước lũ dâng hơn 2m trong nhà khiến tôi bị mắc kẹt, lần này phải đi tránh trú”, bà Tuyết nói.

Trẻ em được lực lượng chức năng cõng ra khỏi khu vực nguy hiểm.



Nhiều khu vực ngoại thành Nha Trang cũng ngập nước. Trên các tuyến đường, người dân dắt xe máy, mang theo đồ đạc vượt qua dòng nước đục.

Khu dân cư ở phường Tây Nha Trang bị nước lũ bủa vây.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, từ tối qua đến sáng nay, tỉnh có mưa vừa đến rất to, tổng lượng phổ biến 30-80mm, có nơi trên 120mm.

Cảnh báo thiên tai đã được phát đi ngày 4/12 khi lũ trên các sông tiếp tục lên, đỉnh lũ có thể đạt báo động 1; riêng sông Cái Phan Rang và sông Cái Nha Trang có khả năng vượt báo động 2.

Xung quanh nhiều nhà dân ở Tây Nha Trang toàn nước lũ.

Nhiều xã, phường trũng thấp như Diên Khánh, Suối Hiệp, Diên Điền, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Phan Rang, Bảo An, Ninh Phước, Phước Dinh, Phước Hậu, Phước Hữu, Thuận Nam và Cam Ranh được cảnh báo nguy cơ ngập úng cục bộ.

Dự kiến, tối nay triều cường đạt 1,7m, có thể gây ngập tại các vùng ven biển.

Mưa lũ làm đảo lộn cuộc sống. Nhiều trường tại Khánh Hòa cho học sinh nghỉ để tránh ngập. Tại xã Diên Khánh, 14 trường từ mầm non đến trung cấp nghề nghỉ học; xã Diên Điền cũng cho 8 trường nghỉ. Ở phường Tây Nha Trang, các trường Mầm non Vĩnh Trung, Tiểu học Vĩnh Trung, THCS Cao Thắng… tạm ngừng hoạt động.

Người dân vùng lũ chưa kịp khắc phục, dọn dẹp nhà cửa xong sau trận lũ lịch sử, nay nơi họ sống tái ngập vào sáng 4/12.

Khánh Hòa là địa phương chịu ảnh hưởng nặng khi vừa trải qua đợt thiên tai kéo dài. Theo thống kê của tỉnh, mưa lũ đã khiến 22 người chết, trên 1.000 căn nhà hư hỏng, trong đó có hơn 100 căn đổ sập hoàn toàn.