Ngày 11/11, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi hoàn thành đợt 2 Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và xây dựng 49 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đơn vị tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ nghèo tại 5 xã biên giới.

Công an tỉnh Lâm Đồng bàn giao nhà mới trong đợt 2 triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn xã Đắk Song. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Xác định việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng, tiến bộ xã hội và nâng cao đời sống người dân, thời gian qua Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai hiệu quả công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, tính đến nay các lực lượng đã và đang triển khai xây dựng 591 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong thời gian tới, với nguồn kinh phí hỗ trợ mới, Công an tỉnh sẽ xây dựng thêm 14 căn nhà tại các xã biên giới gồm Tuy Đức, Đắk Mil, Thuận An, Thuận Hạnh và Quảng Trực, mức hỗ trợ 90 triệu đồng mỗi căn. Phần kinh phí còn lại được dùng để bù giá, hỗ trợ thi công các căn có địa hình phức tạp hoặc phát sinh chi phí trong quá trình xây dựng.

Lực lượng công an xã tham gia đóng góp ngày công, thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng giao Phòng Công tác chính trị chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng rà soát, lập danh sách hộ được hỗ trợ, đồng thời huy động sự tham gia đóng góp ngày công lao động của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng Công an cơ sở trong quá trình xây dựng. Dự kiến các công trình sẽ được khởi công trong tháng 11 này.

Với tinh thần nhân ái và quyết tâm cao, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng khối đoàn kết dân tộc và củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng.