Sáng 31/8, đại diện Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) cho biết, đơn vị chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh triển khai hệ thống giám sát UAV/Drone/Flycam 360 độ.

Hệ thống này có khả năng phát hiện mục tiêu trong phạm vi 10km, giúp chủ động phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động hàng không dân dụng.

Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thực hiện giám sát 24/7. Ảnh: CACC

Hồi 8h30 ngày 30/8, qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng đã phát hiện một vật thể bay không người lái đang hoạt động ở độ cao 92m tại Khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh, Hà Nội), cách Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 4,5km.

Xác định vật thể trên xuất hiện trong khu vực cấm bay, lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã Quang Minh tổ chức xác minh, ngăn chặn.

Qua đó, lực lượng công an phát hiện Lê Q.H. (SN 1999, trú tại xã Quang Minh) là người trực tiếp điều khiển flycam DJI Mini 4 Pro để giám sát tiến độ thi công nhà xưởng tại KCN Quang Minh.

Công an phát hiện Lê Q.H. điều khiển flycam DJI Mini 4 Pro. Ảnh: CACC

Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã lập hồ sơ, tạm giữ tang vật và bàn giao vụ việc cho Công an xã Quang Minh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

"Chỉ một chiếc flycam nhỏ nhưng khi hoạt động trái phép trong vùng cấm bay, vùng hạn chế bay có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, an toàn hàng không, đe dọa sự an toàn của các chuyến bay và hàng nghìn hành khách. Người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", đại diện Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo.