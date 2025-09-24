Tối 24/9, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ ra mắt lực lượng QN14 - chuyên tuần tra, trấn áp tội phạm đường phố và đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở địa bàn trọng điểm.

Tại buổi lễ, ông Vũ Văn Diện - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động tham mưu, triển khai lực lượng QN14.

"Yêu cầu lực lượng QN14 bám sát chỉ đạo, nắm chắc địa bàn, kiên quyết trấn áp tội phạm đường phố, buôn lậu, ma túy. Quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông, xử lý nghiêm vi phạm" - ông Diện nói.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trao quà, động viên 'lực lượng QN14'. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Đại tá Nguyễn Thuận, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết tình hình tội phạm đường phố, nhất là thanh thiếu niên tụ tập vi phạm pháp luật, vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.

Để chủ động ứng phó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng và triển khai lực lượng QN14, huy động lực lượng tinh nhuệ tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm.

Lễ ra mắt lực lượng QN14. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Lực lượng QN14 được thành lập nhằm tăng cường phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ, giữa công an tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương. Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, xử lý vi phạm, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

