Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, ngụ phường Phước Long) mức án tử hình về tội Giết người. Ngoài ra, bị cáo này còn bị HĐXX tuyên phạt 10 năm tù về tội Cướp tài sản; 4 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và 1 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo bị tuyên án tử hình.

Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình. Ảnh: Hoàng Anh

Bị cáo Lưu Minh Tiến (29 tuổi) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Nguyễn Văn Việt (35 tuổi) lĩnh mức án 30 tháng tù về tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Phạm Quang Huy (36 tuổi) bị tuyên phạt 1 năm tù về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tại phiên tòa, trong phần xét hỏi, bị cáo Tùng khai lý do lựa chọn gia đình ông T. làm mục tiêu gây án là vì cho rằng khu vực này có địa hình thuận lợi cho việc tẩu thoát, dễ đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Bị cáo thừa nhận đã nổ súng bắn vào đầu các nạn nhân với mục đích tước đoạt mạng sống. Sau khi sát hại ba người trong gia đình, Tùng phá két sắt và lấy đi 2 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng cùng 1 cọc tiền mệnh giá 10.000 đồng.

Mặc dù trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, song bị cáo không đồng ý với việc VKS ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Đại diện gia đình các nạn nhân yêu cầu bị cáo bồi thường tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Về trách nhiệm hình sự, phía bị hại đề nghị HĐXX làm rõ tình hình tài chính của bị cáo trước và sau khi bán xe máy, đồng thời xem xét áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Khi được hỏi ý kiến, bị cáo Tùng đồng ý với yêu cầu bồi thường của gia đình bị hại.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Căn cứ vào hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định cáo trạng truy tố đối với Tùng là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai.

Cơ quan công tố nhận định hành vi của bị cáo Tùng mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự tàn độc, coi thường tính mạng con người. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo.

Kết luận của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định Lê Sỹ Tùng mắc rối loạn phân liệt, tuy nhiên vẫn đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án.

VKS cho rằng bị cáo Tùng phạm tội giết người thuộc các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng như: giết từ hai người trở lên; giết người dưới 16 tuổi; giết người để thực hiện tội phạm khác; hành vi mang tính côn đồ, man rợ. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận, cùng lúc thực hiện nhiều tội danh, không còn khả năng giáo dục, cải tạo.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Anh

Theo cáo trạng, Tùng là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, có thời gian dài đam mê súng săn. Từ khoảng tháng 4/2025, bị cáo thường xuyên lên mạng xã hội để mua, trao đổi các loại súng và đạn thông qua nhiều cá nhân trung gian. Đến giữa năm 2025, do gặp khó khăn trong cuộc sống, Tùng nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản, dẫn đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

Trưa 2/10/2025, Tùng thuê xe ôm đến khu vực gần cơ sở thu mua nông sản T.H, sau đó đi bộ vào vườn điều, thay đổi trang phục, che mặt và chuẩn bị hung khí. Đến khoảng 18h cùng ngày, Tùng cắt điện khu vực, dùng súng gây án tại nhà ông T., sau đó phá két sắt chiếm đoạt 52 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ba ngày sau, lực lượng công an bắt giữ được Tùng. Tại cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng làm rõ các cá nhân liên quan đến việc mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép cho Tùng và tiến hành khởi tố, bắt tạm giam theo quy định pháp luật.