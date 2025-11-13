XEM CLIP:

Hôm nay (13/11), cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với N.T.Đ. và tạm giữ hình sự đối với N.H.B.K. (cùng SN 2009) để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc liên quan đến nhóm tuổi teen cầm hung khí gây náo loạn tại một quán cà phê.

Công an cũng cho gia đình bảo lãnh 2 thiếu niên khác để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.

Nhóm 4 đối tượng và hung khí bị bắt giữ. Ảnh: CA

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 4/11 tại một quán cà phê trên đường Huỳnh Thị Na, ấp 47, xã Đông Thạnh.

Công an xã Đông Thạnh tiếp nhận tin báo từ ông Đ.N.T. (ngụ phường Vườn Lài) về việc một nhóm bốn thanh thiếu niên mang theo dao tự chế, mã tấu và ná cao su bắn đạn bi xông vào quán, tìm một người tên M. để “giải quyết mâu thuẫn”.

Không tìm được người cần gặp, nhóm đối tượng đã có hành vi hung hăng, hăm dọa khách hàng, đồng thời bắn đạn bi và chém vào cửa nhà vệ sinh, bàn ghế trong quán. Hành động này khiến nhiều khách hoảng loạn, bỏ chạy.

Sau khi gây rối, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Hành vi của các đối tượng đã gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, tạo ra sự hoang mang và bức xúc lớn trong dư luận tại khu vực xã Đông Thạnh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát camera an ninh để truy tìm nhóm gây rối.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã triệu tập và làm việc với 4 đối tượng. Các đối tượng đều là thanh thiếu niên sinh năm 2009, 2010, cùng ngụ xã Đông Thạnh, gồm: N.H.B.K. (SN 2009), N.T.Đ. (SN 2009), T.T.T. (SN 2010) và N.V.T. (SN 2009). Công an thu giữ 2 xe gắn máy cùng nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế, mã tấu và ná bắn đạn bi.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn với người tên M. từ tối 3/11, nên đã rủ nhau chuẩn bị hung khí đi tìm để “giải quyết”.