Đợt cao điểm được triển khai theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, với mục tiêu kiểm soát chặt tình hình giao thông, ngăn ngừa tai nạn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đội CSGT An Sương xử lý trường hợp đi xe gắn máy leo lên vỉa hè. Ảnh: Linh An

Lực lượng CSGT TPHCM đã huy động tối đa quân số, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp cùng công an các xã, phường và các đơn vị chức năng khác để tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, tập trung vào các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn và ma túy – những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Sau 4 ngày triển khai, lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 8 trường hợp dương tính với ma túy.

Trong 4 ngày, hệ thống camera giao thông đã phát hiện 1.900 trường hợp vi phạm. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoài ra, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, gần 1.900 thông báo xử lý vi phạm qua hình ảnh cũng đã được gửi đến chủ phương tiện và người vi phạm, gồm: gần 900 trường hợp vi phạm tốc độ, 400 trường hợp lưu thông trên vỉa hè, hơn 520 trường hợp dừng – đỗ sai quy định.

Song song với công tác xử lý vi phạm, Phòng CSGT TPHCM tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung vào nội dung phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện.

Các đơn vị CSGT đã tăng cường phản ánh, cập nhật tình hình và kết quả công tác xử lý, đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do sử dụng rượu, bia, ma túy gây ra; đồng thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CSGT tận tụy, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.

Đáng chú ý, lực lượng CSGT TP.HCM đang ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tuyên truyền, truyền thông trực tuyến.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT TPHCM sẽ tiếp tục duy trì cao điểm kiểm tra, kiểm soát, kết hợp với công tác phân luồng, điều tiết giao thông, đặc biệt tại các khu vực diễn ra các sự kiện chính trị – xã hội trọng điểm.

CSGT TPHCM truyên truyền đối với các chủ xe, tài xế lắp gương cầu lồi trước xe. Ảnh: CSGT

Cùng với đó, CSGT TP sẽ triển khai thêm các chuyên đề cao điểm, tăng cường biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường.