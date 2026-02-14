Theo thông tin Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố, dự án nhà ở xã hội tại khu nhà ở đô thị Kim Hoa (tên cũ là khu nhà ở cho người thu nhập thấp phục vụ Khu công nghiệp Kim Hoa – Phúc Thắng) do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 93.100m2, quy mô 720 căn hộ, trong đó có 648 căn để bán và 72 căn cho thuê mua.

Ở đợt mở bán đầu tiên, chủ đầu tư đưa ra thị trường 240 căn hộ tại tòa CT2. Đơn giá khoảng 19,8 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì), thấp hơn mức giá bán tạm tính khoảng 21,2 triệu đồng/m2 mà chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng Hà Nội hồi tháng 4/2025.

Với mức giá này, căn hộ nhỏ nhất diện tích 62,8m2 có giá hơn 1,24 tỷ đồng, trong khi căn lớn nhất 69,8m2 có giá trên 1,38 tỷ đồng.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Theo thông báo, chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà đến hết ngày 20/3 và dự kiến ký hợp đồng mua bán từ ngày 10/4. Tòa CT2 dự kiến bàn giao vào quý II/2027.

Dự án khởi công từ tháng 5/2023, tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, quy mô hơn 3,4ha. Toàn khu được quy hoạch trên 4 lô đất CT1–CT4 với 9 tháp nhà, mỗi tháp cao 9 tầng nổi và một tầng hầm.

Đây là một trong số ít dự án nhà ở xã hội mới tại Thủ đô hiện có giá dưới 20 triệu đồng/m2. Một dự án khác là nhà ở xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung, giá khoảng 18,4 triệu đồng/m2. Trong khi đó, mức cao nhất hiện nay thuộc về Rice City Long Châu tại phường Bồ Đề, với giá hơn 29,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì). Dự án này từng tổ chức bốc thăm trực tuyến vào cuối tháng 11/2025.