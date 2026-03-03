Các đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp.

Ngoài ra, các đoàn cũng kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 17 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và Ban thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Đoàn kiểm tra, giám sát làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, chương trình kiểm tra nhằm đánh giá đúng, thực chất kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 và các chỉ thị của Bộ Chính trị, phát hiện cách làm hay, sáng tạo trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, mức độ “thấm”, “ngấm” và sự lan tỏa cả về khí thế, quyết tâm thực hiện chủ trương của Đảng.

Việc kiểm tra cũng nhằm ghi nhận khó khăn, vướng mắc nếu có để kiến nghị, đề xuất với Trung ương có các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14, trọng tâm, cấp bách trước mắt là tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Bộ trưởng Công an cho biết, tinh thần chung của đợt kiểm tra, giám sát là nghiêm túc, khách quan, xây dựng, chặt chẽ, chính xác theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và phương pháp thực hiện, kiểm tra để phát hiện vấn đề, giám sát để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra, giám sát số 18 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc kiểm tra, giám sát đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhằm kịp thời phát hiện, ghi nhận các kết quả, ưu điểm, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm từ đó hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết thêm quá trình kiểm tra đảm bảo dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng được kiểm tra; bảo đảm thiết thực, tránh hình thức.

Vì nội dung giám sát nhiều trong thời gian kiểm tra ngắn, ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình hoàn thiện báo cáo theo đề cương báo cáo có phụ lục kèm theo, trong đó có việc đánh giá phải trên cơ sở kết quả thực hiện, đối chiếu với mục đích, yêu cầu của nghị quyết, chỉ thị và văn bản.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Huế.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, công tác kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm mục đích phát hiện, xử lý sai phạm mà quan trọng hơn là để cảnh báo, phòng ngừa, giúp tổ chức đảng nhận diện đúng ưu điểm để phát huy, nhận diện rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục ngay từ sớm, từ xa.

Đợt kiểm tra, giám sát diễn ra trong bối cảnh các tổ chức đảng đang tập trung cao độ triển khai Nghị quyết Đại hội 14 và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, HĐND các cấp. Do đó, hoạt động mang tính thời sự và cấp thiết, góp phần bảo đảm mọi hoạt động của Đảng và Nhà nước diễn ra đúng đường lối, quy định.