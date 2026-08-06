Chiều 6/8, tại Hà Nội, Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với Báo VietNamNet tổ chức Lễ công bố Top 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả cùng Top 10 và Top 5 công ty uy tín ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm - Công nghệ năm 2026.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet, cho biết: Năm 2026 đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế Việt Nam, khi yêu cầu tăng trưởng không chỉ đặt ra về tốc độ, mà ngày càng nhấn mạnh chất lượng, năng lực tự chủ, sức cạnh tranh, khả năng đổi mới và giá trị bền vững.

Trong tiến trình đó, các doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và công nghệ giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Ngân hàng và các định chế tài chính là huyết mạch dẫn vốn, góp phần phân bổ nguồn lực hiệu quả và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp bảo hiểm tạo dựng nền tảng an toàn tài chính, chia sẻ rủi ro và củng cố khả năng chống chịu của người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Các công ty công nghệ mở ra những phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị mới, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động.

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet phát biểu khai mạc tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Lê

Theo Tổng Biên tập Báo VietNamNet, với quy mô, năng lực và sức lan tỏa của mình, các doanh nghiệp đầu ngành không chỉ tạo doanh thu, việc làm, đóng góp ngân sách, mà còn giữ vai trò dẫn dắt thị trường, định hình chuẩn mực quản trị, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và tạo động lực cho cả hệ sinh thái cùng phát triển. Trong những thời điểm khó khăn, bản lĩnh, năng lực quản trị rủi ro và tinh thần tiên phong của các doanh nghiệp này càng có ý nghĩa trong việc duy trì niềm tin thị trường và ổn định kinh tế.

Đặc biệt, các công ty đại chúng là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế và thị trường vốn. Đây không chỉ là nơi hội tụ nguồn lực của đông đảo nhà đầu tư mà còn là cầu nối đưa nguồn vốn xã hội vào sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Hiệu quả hoạt động, mức độ minh bạch và chất lượng quản trị của các công ty đại chúng tác động trực tiếp đến niềm tin của nhà đầu tư, sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán và hiệu quả phân bổ nguồn lực của nền kinh tế.

Tôn vinh Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Văn Bá, bảng xếp hạng VIX50 - Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả cùng Top 10 và Top 5 công ty uy tín ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm - Công nghệ được công bố hôm nay là kết quả của quá trình nghiên cứu độc lập, khách quan và khoa học. Các doanh nghiệp được vinh danh đã thể hiện kết quả hoạt động nổi bật, bản lĩnh thích ứng trước biến động, năng lực quản trị và đổi mới; đồng thời khẳng định uy tín với nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Vinh danh Top 10 và Top 5 công ty uy tín ngành Tài chính - Ngân hàng

Mỗi doanh nghiệp được vinh danh không chỉ đại diện cho thành công của riêng mình, mà còn là một hạt nhân dẫn dắt và lan tỏa những chuẩn mực tiến bộ về quản trị, minh bạch, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Thành công của các doanh nghiệp đầu ngành và các công ty đại chúng uy tín chính là một phần quan trọng làm nên sức mạnh, khả năng chống chịu và triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.

“Thông qua các bảng xếp hạng, các diễn đàn đối thoại và các nghiên cứu chuyên sâu được VietNamNet và Vietnam Report phối hợp tổ chức thường niên, chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng một môi trường thông tin minh bạch, tạo thêm cơ sở tham chiếu cho nhà đầu tư và công chúng; đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực, những mô hình phát triển hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Một bảng xếp hạng có giá trị không chỉ là sự ghi nhận những thành tựu doanh nghiệp đã đạt được, mà còn góp phần khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục nâng cao uy tín thương hiệu, hướng tới những chuẩn mực phát triển cao hơn. Những giá trị được bền bỉ vun đắp trong hành trình gần hai thập kỷ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp lớn Việt Nam – Vietnam The Leading sẽ tiếp tục là nền tảng để các bảng xếp hạng ngày càng phản ánh đầy đủ hơn năng lực, uy tín và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Văn Bá nhấn mạnh.

Công bố Top 10 công ty công nghệ uy tín năm 2026.

Ông Vũ Đăng Vinh, Tổng giám đốc Vietnam Report, cho biết, Vietnam Report xây dựng chỉ số VIX50 gồm 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả. Nhóm doanh nghiệp này hiện chiếm gần 40% vốn hóa thị trường, có tốc độ tăng trưởng kép về lợi nhuận đạt 21,7%, cao hơn mức tăng trưởng doanh thu 15,3%. Chỉ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt khoảng 17%, cho thấy đây là nhóm doanh nghiệp tiêu biểu của nền kinh tế.

Công bố Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2026.

Theo ông Vinh, VIX50 được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu độc lập từ bốn nhóm doanh nghiệp gồm: Top 100 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất, Top 100 doanh nghiệp có tổng tài sản lớn nhất, Top 100 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất và Top 100 doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất. Từ bốn danh sách này, đơn vị tiến hành nghiên cứu chuyên sâu để lựa chọn 50 doanh nghiệp đại chúng tiêu biểu.

Ông Vinh nhấn mạnh, VIX là thước đo chất lượng doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tạo dựng niềm tin với thị trường là cả một quá trình lâu dài, không thể “một sớm một chiều”.