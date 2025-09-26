Trong trận mở màn giải hạng Nhất, Công Phượng chưa hồi phục chấn thương nên vắng mặt, khiến Đồng Nai chỉ có được kết quả hòa 2-2 trước TP.HCM.

Vòng này, chân sút mang áo số 10 nhiều khả năng trở lại. Anh cùng các đồng đội đặt quyết tâm rất cao trong chuyến làm khách trên sân của Đại học Văn Hiến.

So với mùa giải trước, năm nay Đồng Nai có sự tăng cường lực lượng rất đáng kể nhằm đua vé dự V-League 2026/27. Công Phượng vẫn là một trong những tiền đạo chủ lực của đội bóng miền Đông Nam bộ.

Công Phượng có thể trở lại sau chấn thương. Ảnh: Đồng Nai FC

Cựu tiền đạo HAGL được hỗ trợ bởi những người đồng đội cũ như Xuân Trường, Minh Vương. Nếu tất cả cùng thi đấu trong trận gặp Đại học Văn Hiến, họ sẽ là tâm điểm.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng Đồng Nai không thể chủ quan bởi Đại học Văn Hiến có lợi thế sân nhà. Ở trận ra quân, đội bóng này cầm hòa Quy Nhơn với tỉ số 1-1.

Đây là trận đấu mà những ngôi sao như Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường được kỳ vọng rất lớn. Dĩ nhiên, các cầu thủ Đại học Văn Hiến cũng sẽ làm hết sức để khóa chặt những mối nguy hiểm này bên phía đội khách.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác tại vòng 2, Bắc Ninh có trận tiếp đón Khánh Hòa. Dù được đầu tư mạnh nhưng đội bóng vùng Kinh Bắc khởi đầu giải hạng Nhất với trận hòa trước Thanh niên TP.HCM.

Trên sân nhà, đội bóng được HLV Park Hang Seo cố vấn đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đây là thử thách với Bắc Ninh khi Khánh Hòa không dễ bị bắt nạt.