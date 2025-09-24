"Svay Rieng là đội bóng không dễ chơi khi họ có nhiều ngoại binh, đặc biệt 2 tiền đạo đang có phong độ cao. Dẫu vậy, Thép Xanh Nam Định vẫn đặt mục tiêu 3 điểm trong trận ra quân tại Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26", HLV Vũ Hồng Việt nói.

Theo thuyền trưởng Thép Xanh Nam Định, việc được chơi trên sân nhà là một lợi thế, và sự cổ vũ của khán giả chắc chắn tiếp thêm nhiều sức mạnh cho nhà ĐKVĐ V-League.

"Chúng tôi rất cảm kích tình cảm của người hâm mộ dành cho đội bóng. Dù là sân khách hay sân nhà, các CĐV của Thép Xanh Nam Định vẫn luôn cổ vũ rất nhiệt tình. Đây là nguồn động lực to lớn để các cầu thủ thi đấu quyết tâm dưới sân. Thay mặt đội bóng, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể người hâm mộ Thép Xanh Nam Định", HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

HLV Vũ Hồng Việt rất tự tin. Ảnh: L.T

Trong khi đó, ngoại binh Lucas Alves đánh giá: "Chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận đấu này, do đang trong giai đoạn thi đấu dày. Tuy nhiên, đội bóng có những phân tích kỹ lưỡng về Svay Rieng. Thép Xanh Nam Định đề cao sự đoàn kết và tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện đã đề ra.

Chúng tôi coi chiến thắng là mục tiêu cuối cùng và triết lý của đội bóng là ưu tiên mặt trận tấn công. Hàng thủ sẽ phải tập trung hơn, đương nhiên việc giữ sạch lưới cũng cần được lưu ý nhưng quan trọng vẫn phải giành chiến thắng".

Trận Thép Xanh Nam Định vs Svay Rieng diễn ra vào lúc 19h30, ngày 24/9, trên SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình.