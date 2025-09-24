Sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng E vòng loại futsal châu Á 2026, tuyển futsal Việt Nam có lợi thế lớn đi tiếp khi giành 2 chiến thắng, giành 6 điểm cùng hiệu số +13, dẫn đầu BXH.

Ở trận "chốt sổ" bảng E, tuyển futsal Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa là đi tiếp với ngôi nhất bảng, tuy nhiên đoàn quân của HLV Giustozzi còn làm tốt hơn thế.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển futsal Việt Nam chủ động chơi tấn công trước Lebanon. Trong khi đó, đối thủ chủ động lùi sâu, chơi rát để bảo vệ mành lưới.

Tuyển futsal Việt Nam chơi áp đảo trước Lebanon. Ảnh: VFF

Phút thứ 8, Đa Hải mở tỉ số cho tuyển futsal Việt Nam. Chỉ sau 1 phút, Mạnh Dũng nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo đỏ.

Phút 11, Từ Minh Quang dứt điểm vào lưới trống sau đường chuyền "dọn cỗ" của đồng đội, nâng tỉ số lên 3-0 cho tuyển futsal Việt Nam.

Sang hiệp 2, Lebanon thi đấu như không còn gì để mất. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Phút 25, Vũ Ngọc Anh băng vào đá bồi nâng tỉ số lên 4-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Như vậy, tuyển futsal Việt Nam giành vé vào VCK châu Á 2026 với 3 trận toàn thắng trước Hong Kong - Trung Quốc (9-1), Trung Quốc (7-2) và Lebanon 4-0.