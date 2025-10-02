Trong buổi tập chiều 1/10 của CLB Đồng Nai, tiền đạo Nguyễn Công Phượng không xuất hiện trên sân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh khó có thể thi đấu tại vòng 3 giải hạng Nhất, trong trận tiếp đón Phú Thọ vào lúc 18h ngày 2/10.

Từ đầu giải, Công Phượng chưa vào sân trận nào, dù vậy Đồng Nai vẫn giành những kết quả tốt. Đội bóng miền Đông Nam Bộ đi tiếp ở Cúp Quốc gia, có 1 thắng, 1 hòa tại giải hạng Nhất.

Công Phượng chưa thể ra sân, phục vụ cho mục tiêu thăng hạng của Đồng Nai. Ảnh CLB

Với sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Xuân Trường, Minh Vương... Đồng Nai rất quyết tâm thăng hạng ở mùa giải năm nay. Trước mắt, Xuân Trường cùng các đồng đội tự tin giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Phú Thọ trên sân nhà.

Trước vòng 3, đoàn quân của HLV Huỳnh Quốc Anh hiện đang xếp vị trí thứ 2 trên BXH với 4 điểm, đứng sau CLB dẫn đầu là TP.HCM. Nếu giành chiến thắng, Đồng Nai có cơ hội vượt lên xếp thứ nhất.

Ở các trận đấu đáng chú ý khác tại vòng 3, TP.HCM tiếp đón Quảng Ninh, Trẻ PVF-CAND gặp Bắc Ninh của HLV Park Hang Seo và Quy Nhơn United đối đầu Long An.