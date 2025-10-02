Trong buổi tập chiều 1/10 của CLB Đồng Nai, tiền đạo Nguyễn Công Phượng không xuất hiện trên sân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh khó có thể thi đấu tại vòng 3 giải hạng Nhất, trong trận tiếp đón Phú Thọ vào lúc 18h ngày 2/10.
Từ đầu giải, Công Phượng chưa vào sân trận nào, dù vậy Đồng Nai vẫn giành những kết quả tốt. Đội bóng miền Đông Nam Bộ đi tiếp ở Cúp Quốc gia, có 1 thắng, 1 hòa tại giải hạng Nhất.
Với sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Xuân Trường, Minh Vương... Đồng Nai rất quyết tâm thăng hạng ở mùa giải năm nay. Trước mắt, Xuân Trường cùng các đồng đội tự tin giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Phú Thọ trên sân nhà.
Trước vòng 3, đoàn quân của HLV Huỳnh Quốc Anh hiện đang xếp vị trí thứ 2 trên BXH với 4 điểm, đứng sau CLB dẫn đầu là TP.HCM. Nếu giành chiến thắng, Đồng Nai có cơ hội vượt lên xếp thứ nhất.
Ở các trận đấu đáng chú ý khác tại vòng 3, TP.HCM tiếp đón Quảng Ninh, Trẻ PVF-CAND gặp Bắc Ninh của HLV Park Hang Seo và Quy Nhơn United đối đầu Long An.