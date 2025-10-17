Tại vòng 4 giải hạng Nhất- Bia Sao Vàng 2025/26, Đồng Nai có chuyến là khách trên sân của Long An. Vấn đề được nhiều người quan tâm ở đội bóng miền Đông Nam Bộ là tiền đạo Nguyễn Công Phượng có thi đấu trận này hay không.

Trước đó, do gặp chấn thương nên tiền đạo sinh năm 1995 vắng mặt từ đầu mùa giải, chưa đá trận nào cho Đồng Nai. Sau vòng 3 giải hạng Nhất, các đội bóng được nghỉ nửa tháng, tuy nhiên nhiều khả năng cựu chân sút HAGL vẫn chưa thể bình phục.

Công Phượng nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt. Ảnh: Đồng Nai FC

Trong những hình ảnh mới nhất về các buổi tập của Đồng Nai, Công Phượng không xuất hiện. Ở video đội bóng này hành quân tới sân Long An chiều 16/10, tiền đạo người Nghệ An cũng vắng mặt.

Không có Công Phượng là một tổn thất lớn với đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng. Dù vậy, Xuân Trường cùng các đồng đội vẫn có sự khởi đầu tốt và được đánh giá cao hơn Long An, rất tự tin giành chiến thắng trên sân khách.

Sau 3 vòng đấu, Đồng Nai hiện đang dẫn đầu BXH với 7 điểm (2 thắng, 1 hòa). Đứng ở các vị trí tiếp theo là Khánh Hòa (6 điểm), Quảng Ninh (6 điểm)...

Tại vòng 4 giải hạng Nhất, Quảng Ninh có trận đấu rất đáng chờ đợi với Khánh Hòa, trong khi CLB Bắc Ninh của HLV Park Hang Seo gặp Quy Nhơn.