1. Trước trận lượt về gặp Nepal, HLV Kim Sang Sik bày tỏ mong muốn tuyển Việt Nam có màn trình diễn mãn nhãn hơn khi tái đấu đối thủ tới từ Nam Á.

Thuyền trưởng tuyển Việt Nam đương nhiên không phải… “chém gió” mà có cơ sở khi điểm mạnh – yếu của Nepal đã được mở ra sau trận đấu lượt đi.

Tuy nhiên, cơn mưa nặng hạt trên sân Thống Nhất trước trận đấu khiến tuyển Việt Nam không thể tổ chức lối chơi mà "Những chiến binh sao vàng: mong muốn một cách tốt nhất. Điều đó dẫn tới một trận đấu thật khó thuyết phục CĐV lẫn chính HLV Kim Sang Sik, dù cũng chiến thắng và hoàn thành mục tiêu giành trọn 6 điểm trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam vẫn đảm bảo mục tiêu chiến thắng. Ảnh: Hữu Hà

2. Nhìn lại chiến thắng tối thiểu đáng thất vọng trước Nepal tại sân Thống Nhất, sòng phẳng mà nói phần lớn những cầu thủ góp mặt bên phía tuyển Việt Nam thể hiện không như kỳ vọng.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik chỉ chơi tốt ở 1/3 thời gian đầu tiên của trận đấu, sau đó phần vì thể lực, phần nữa là giữ an toàn cho đôi chân nên đã chơi ngang ngửa với… Nepal theo đúng nghĩa đen.

Pha tổ chức phản công ở phút 79, Hai Long có bóng và đột phá tới sát vòng cấm, nhưng phía trong chỉ có duy nhất một đồng đội đang bị theo sát buộc cầu thủ chạy cánh người Quảng Ninh phải chuyền về là ví dụ rõ nhất cho sự rời rạc ở hiệp đấu thứ 2 của tuyển Việt Nam.

3. Công bằng mà nói, 2 chiến thắng chưa mãn nhãn trước Nepal của tuyển Việt Nam có phần đen đủi (đặc biệt trận tái đấu trên sân Thống Nhất), nhưng lấy đó là lý do bào chữa cho sự thất vọng rõ ràng không thể.

Nhưng, màn trình diễn là chưa thể hài lòng. Ảnh: Hữu Hà

Trừ một vài gương mặt, có cảm giác phần còn lại của tuyển Việt Nam không có được sự hưng phấn, máu lửa cần thiết trong 2 trận đấu với Nepal dẫn tới những màn trình diễn khiến người hâm mộ chưa thể hài lòng.

Và để xảy ra điều này, HLV Kim Sang Sik đương nhiên cũng gánh một phần trách nhiệm, bởi quyết định gọi và dùng người thuộc về chiến lược gia 48 tuổi tới từ Hàn Quốc.

Chưa hết, sau gần 1 năm rưỡi nắm quyền thuyền trưởng tuyển Việt Nam vẫn chưa xây dựng cho đội nhà lối chơi hiệu quả, chắc chắn. Cách mà hàng công khó khăn trong việc ghi bàn, hàng phòng ngự vẫn dễ dàng bị xuyên thủng dù đối thủ chỉ là Lào, Campuchia hay Nepal chắc chắn trách nhiệm phải thuộc về ông Kim Sang Sik.

Nói điều này không phải đổ lỗi hoàn toàn cho HLV Kim Sang Sik, bởi bóng đá Việt Nam đang trải qua giai đoạn thực sự khó khăn, các cựu binh đủ đầy, lứa trẻ chưa ổn… Nhưng ở cương vị thuyền trưởng chắc chắn ông thầy người Hàn Quốc khó mà không liên đới.