Sau 2 trận thắng Nepal trong tháng 10 (3-1, 1-0), tuyển Việt Nam còn một trận gặp Lào vào ngày 19/11, trong khuôn khổ lượt về vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Ngay sau chuyến làm khách trên sân của Lào, HLV Kim Sang Sik tạm chia tay tuyển Việt Nam trong khoảng 4 tháng để tập trung cho các nhiệm vụ quan trọng cùng U23 Việt Nam.

Theo đó, chiến lược gia người Hàn Quốc trực tiếp dẫn dắt U23 Việt Nam tại SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang Sik cùng U23 Việt Nam có 2 giải đấu rất quan trọng sắp tới. Ảnh: Hữu Hà

Tại SEA Games 33, U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV. Trong khi đó, VCK U23 châu Á 2026 diễn ra từ 6/1 đến 24/1/2026 tại Saudi Arabia. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam ở bảng A cùng với chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan.

Chuẩn bị cho 2 chiến dịch lớn này, U23 Việt Nam tham dự giải Tứ hùng tại Trung Quốc, với sự tham dự của U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan và đội chủ nhà. Việc được cọ xát với các đối thủ mạnh giúp U23 Việt Nam có được nhiều bài học bổ ích.

Sau giải đấu tại Trung Quốc, U23 Việt Nam về nước, tiếp tục tập luyện hướng tới SEA Games và VCK U23 châu Á 2026. Như vậy, nếu tính cả thời gian tập trung và tham dự 2 giải đấu, hành trình của U23 Việt Nam kéo dài hơn 1 tháng.

U23 Việt Nam quyết giành HCV SEA Games và tái lập kỳ tích Thường Châu ở VCK U23 châu Á 2026.

Với tuyển Việt Nam, phải tới cuối tháng 3 năm sau đội mới hội quân trở lại, chuẩn bị cho trận đấu rất quan trọng gặp Malaysia. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang Sik ở vòng loại Asian Cup 2027.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang đứng thứ 2 tại bảng F, tuy nhiên thứ hạng có thể thay đổi khi đội dẫn đầu là Malaysia khả năng nhận án phạt xử thua 0-3 trong 2 trận thắng tuyển Việt Nam và Nepal vì bê bối cầu thủ nhập tịch làm giả hồ sơ.