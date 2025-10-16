LĐBĐ Indonesia (PSSI) ra quyết định ‘trảm’ huyền thoại bóng đá Hà Lan, Patrick Kluivert và BHL của ông, 3 ngày sau khi đội tuyển Indonesia để thua 0-1 Iraq ở vòng loại thứ 4, chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé dự VCK World Cup 2026.

Patrick Kluivert có thời gian ngắn ngủi cùng bóng đá Indonesia. Ảnh: Kompas

Ở trận đấu trước đó trong kỳ FIFA Days tháng 10, ‘Garuda’ cũng thảm bại 2-3 Saudi Arabia khiến đội rơi xuống cuối bảng B, gây thất vọng lớn cho người hâm mộ và giới chuyên môn Indonesia.

Đáng kể, đội nhà thua trận, Patrick Kluivert và đội ngũ của ông không trở lại Indonesia để chịu trách nhiệm, thay vào đó đặt vé bay thẳng về quê nhà Hà Lan!

Và cuộc chia tay sớm giữa đôi bên đã đến như một tất yếu, chưa đầy 10 tháng so với hợp đồng 2 năm đã ký.

Kể từ khi đến thay HLV Shin Tae Yong vào tháng 1, Patrick Kluivert có 8 trận cùng Indonesia, với chỉ 3 thắng, 1 hòa và đến 4 thua.

Việc sa thải Kluivert được 1 chuyên gia bóng đá Indonesia nhận định là cách… dễ dàng nhất với các quan chức bóng đá nước này, nhưng cũng gây tốn kém nhất – tiền đền bù không ít cũng như phải tốn tiền mời người mới về thay thế.

Giữa nỗi thất vọng của các cầu thủ thứ 12, Chủ tịch PSSI, Erick Thohir đã lên tiếng xoa dịu cũng như không quên cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng tuyển Indonesia. Bên cạnh đó, ông cũng nêu ra mục tiêu mới của đội nhà, được truyền thông Indonesia cập nhật:

“Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá và đặt ra mục tiêu cho ĐT Indonesia, hướng tới mục tiêu lọt vào top 100 trên BXH FIFA, giành quyền dự VCK Asian Cup 2027 và góp mặt ở World Cup 2030”.

Khi mục tiêu mới của bóng đá Indonesia được người đứng đầu PSSI nêu ra, mối quan tâm của dư luận là ai sẽ là thuyền trưởng mới của ‘Garuda’ và biến những kế hoạch trên thành hiện thực?

HLV Park Hang Seo, cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam, người tạo nên tiếng tăm mạnh mẽ ở bóng đá Đông Nam Á, được đồn đại có tên trong danh sách!

Bóng đá Indonesia từng gắn bó với thầy Hàn Quốc – HLV Shin Tae Yong và đã đạt được những khởi sắc, bước tiến đáng kể, trong đó bao gồm việc đội lọt vào vòng loại 3 World Cup 2026, trước khi ông bị PSSI sa thải để vời thầy trời Âu.

Thực tế đã cho câu trả lời rõ ràng nhất, Kluivert đầy tiếng vang trong sự nghiệp cầu thủ, đến từ bóng đá châu Âu nhưng không phù hợp trên ‘ghế nóng’ tuyển Indonesia.

Thầy Park sẽ được tuyển Indonesia vời để giúp học thực hiện mục tiêu mới?

Giới chuyên môn bóng đá nước này đánh giá, việc tuyển Indonesia tan mộng World Cup 2026, lỗi chính thuộc về HLV trưởng.

Nhưng HLV Park Hang Seo thì khác, ông quá am tường bóng đá khu vực Đông Nam Á, lại đạt được những chiến tích chưa ai làm được cùng tuyển Việt Nam: vô địch AFF Cup, 2 lần liên tiếp cùng U23 Việt Nam giành HCV SEA Games, vào tứ kết Asian Cup, bán kết Asiad, vòng loại 3 World Cup 2022, hay ký ức Thường Châu tuyệt đẹp…

Trên hết là khả năng truyền lửa của thầy Park, đầy nhiệt huyết bên ngoài đường biên, luôn bảo vệ các cầu thủ của mình và cũng dành thật nhiều tình cảm cho họ,… Ông được yêu mến bởi sự gần gũi và thấu hiểu.

Cũng cần nói thêm rằng, trước khi PSSI bổ nhiệm Patrick Kluivert, cho tham vọng vươn tầm thế giới của tuyển Indonesia, HLV Park Hang Seo cũng nằm trong danh sách ứng viên.

Giờ đây kế hoạch chính của tuyển Indonesia đổ bể, thầy Park một lần nữa được gọi tên. Liệu lần này, có cuộc lương duyên giữa họ có xảy ra?