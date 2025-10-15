Sau đợt tập trung FIFA Days tháng 10, đội tuyển Việt Nam ghi dấu bước tiến quan trọng khi tăng 3 bậc, vươn lên hạng 111 thế giới với 1.183,62 điểm, theo thống kê của Footy Rankings.

Thành tích này đến sau hai chiến thắng liên tiếp trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, giúp “Những chiến binh sao vàng” củng cố vị thế số 2 Đông Nam Á, chỉ xếp sau Thái Lan (hạng 96).

Tuyển Việt Nam giành trọn 6 điểm trước Nepal - Ảnh: Hữu Hà

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, tuyển Việt Nam duy trì phong độ ổn định, dù trước đó từng tụt hạng trong tháng 9 do không thi đấu giao hữu quốc tế.

So với khu vực, tuyển Việt Nam vẫn bỏ xa Indonesia (hạng 122, mất 13 điểm sau hai thất bại trước Saudi Arabia và Iraq) và Malaysia (hạng 118, vừa thắng ngược Lào 5-1).

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang đứng nhì bảng F vòng loại Asian Cup với 9 điểm sau 4 trận, kém Malaysia 3 điểm. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ gặp Lào trong tháng 11 trước khi bước vào trận “chung kết” với Malaysia vào tháng 3/2026 - nơi định đoạt ngôi đầu bảng cùng tấm vé đến Saudi Arabia.

Tuyển Việt Nam tăng 3 bậc trong tháng 10 - Ảnh chụp màn hình

Phong độ ổn định, chiến thuật hợp lý và tinh thần thi đấu kiên cường đang giúp tuyển Việt Nam trở lại đúng hướng trong hành trình vươn tầm châu lục.

Highlights Việt Nam 1-0 Nepal (nguồn: VTV)