Đại diện Hà Nội FC xác nhận thông tin tiền vệ Hendrio chính thức được nhận quốc tịch Việt Nam vào ngày 17/10, với cái tên thuần Việt Đỗ Hoàng Hên.

Như vậy, ngay ở vòng 7 LPBank V-League 2025/26 trong trận tiếp đón Ninh Bình trên SVĐ Hàng Đẫy, Hoàng Hên có thể được HLV Harry Kewell sử dụng với tư cách một cầu thủ nội.

Với tuyển Việt Nam, cầu thủ người Brazil cần phải chờ đến trận lượt về gặp Malaysia vào tháng 3 năm sau, nếu được HLV Kim Sang Sik triệu tập. Lý do là bởi đến tháng 12 năm nay anh mới đủ 5 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam theo quy định nhập tịch.

Dù chưa thể lên tuyển Việt Nam ngay lập tức nhưng việc Hendrio nhập quốc tịch giúp HLV Kim Sang Sik có thêm một sự lựa chọn rất chất lượng cho tuyến giữa. Nếu được triệu tập, Hoàng Hên sẽ tái hợp với Xuân Son như từng thi đấu trong màu áo Thép Xanh Nam Định.

Hoàng Hên gia nhập Hà Nội FC ở đầu mùa giải năm nay. Anh được đội bóng Thủ đô hỗ trợ các thủ tục để nhập tịch.

Là cầu thủ đa năng, chắc chắn sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên giúp cho Hà Nội FC tăng cường sức mạnh, quyết trở lại với cuộc đua vô địch V-League.