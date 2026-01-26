Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội 14.

Đây là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới. Đại hội cũng thể hiện ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đại hội diễn ra trong thời điểm lịch sử có ý nghĩa sâu sắc, từ đó đặt ra yêu cầu phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình; phải quyết tâm đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia; phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, hiệu quả.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc hội

Sau 5 ngày làm việc, với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, phát huy cao độ trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã thành công tốt đẹp, với những kết quả nổi bật.

Các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, làm nổi bật lên những trọng tâm, điểm nhấn, những chủ trương lớn của Đảng trong giai đoạn tới, tránh sự trùng lặp không cần thiết trong các tài liệu.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, trong khâu chuẩn bị, bằng nhiều hình thức phù hợp, áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, lấy được rất nhiều ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân. Trong báo cáo của Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày trước Đại hội cũng nhấn mạnh báo cáo chính trị của Đảng là kết tinh trí tuệ, tình cảm và sự gửi gắm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm

Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 14, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là nội dung đặc biệt quan trọng, như Tổng Bí thư nêu là "cốt lõi của cốt lõi", "then chốt của then chốt".

Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự đã dành nhiều công sức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 14 theo hướng: Dân chủ, chặt chẽ, kỹ lưỡng, nhiều lần, nhiều vòng, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả.

Đại hội đã bầu 180 ủy viên chính thức Trung ương Đảng và 20 ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 14.

Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 14 họp hội nghị lần thứ nhất để bầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng, kết quả: Bộ Chính trị khóa 14 có 19 thành viên, trong đó có 10 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 tái cử và 9 ủy viên lần đầu tham gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm được Ban chấp hành Trung ương Đảng tín nhiệm bầu tái cử làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Ban Bí thư khoá 14 có một số ủy viên Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 3 ủy viên do Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu.

Ban chấp hành Trung ương cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá 14 gồm 23 thành viên. Ông Trần Sỹ Thanh được bầu tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự cuộc họp. Ảnh: Quốc hội

Khái quát về mục tiêu phát triển 2026 - 2030 và tầm nhìn 2045 trong báo cáo chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cho biết, mục tiêu tổng quát: Giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phát triển nhanh bền vững đất nước, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Tầm nhìn đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 phấn đấu từ 10% trở lên. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD. Đây là quyết tâm chính trị rất cao và hành động phải quyết liệt.

Đảng đưa ra 5 định hướng lớn, trong đó nhấn mạnh, giai đoạn 2026 - 2030 cần tập trung tạo đột phá mạnh mẽ ở 3 lĩnh vực có tính quyết định: đột phá về thể chế và thực thi; đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, tư tưởng xuyên suốt của Văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam là: Dân là gốc.

Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân.

Về tổ chức thực hiện, Văn kiện Đại hội nhấn mạnh yêu cầu hành động; đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, thậm chí "nói hay, làm dở", thiếu kiểm tra, giám sát; đề ra mục tiêu cao nhưng triển khai chậm, hiệu quả thấp...