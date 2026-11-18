Do vi phạm quy định về công bố thông tin, công ty liên quan đến Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM vừa bị xử phạt 177,5 triệu đồng.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã chứng khoán: KSB), có trụ sở tại số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thuận Giao, TPHCM, với tổng số tiền phạt 177,5 triệu đồng.

Theo quyết định của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, KSB bị xử phạt hành chính do có hai hành vi vi phạm liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin và báo cáo thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Các tài liệu chưa được công bố bao gồm Nghị quyết HĐQT số 20/2024/NQ-HĐQT ngày 25/6/2024 về việc thông qua dự án đầu tư kinh doanh tại dự án Hoa Lư Bình Phước; Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT cùng ngày về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024.

Ngoài ra, KSB cũng không công bố Nghị quyết HĐQT số 09/2025/NQ-HĐQT và số 10/2025/NQ-HĐQT, cùng ban hành ngày 27/5/2025, liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và thành phần hồ sơ chào bán cổ phiếu.

Một trong những mỏ đá thuộc hệ thống khai thác của KSB. Ảnh: KSB

Đáng chú ý, KSB còn không công bố thông tin tới Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về các báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán, gồm báo cáo năm 2022, bán niên năm 2023 và năm 2023.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị phạt thêm 85 triệu đồng do không báo cáo thông tin theo quy định.

Cụ thể, KSB không báo cáo phương án phát hành trái phiếu mã KSBH2429001 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của doanh nghiệp được tổ chức ngày 25/4/2025.

KSB hiện do ông Phan Tấn Đạt giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ngoài vị trí lãnh đạo tại doanh nghiệp này, ông Đạt còn đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Khoáng sản TPHCM và Đại biểu HĐND TPHCM (nhiệm kỳ 2026 - 2031).