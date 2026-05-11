Người lao động tố công ty tự ý giảm thu nhập

Trình bày với toà, bà Phạm Thị P. cho biết ký hợp đồng lao động có thời hạn một năm với Công ty TNHH A. từ tháng 3/2024 đến tháng 3/2025, giữ vị trí Trưởng bộ phận Kiểm soát chất lượng.

Hợp đồng thể hiện mức tiền lương và các khoản thu nhập hàng tháng của bà P. là 51 triệu đồng, gồm lương cơ bản 35,7 triệu đồng, hỗ trợ đi lại và nhà ở 10,2 triệu đồng, cùng khoản KPI 5,1 triệu đồng.

Từ tháng 3 đến hết tháng 6/2024, công ty đã trả đầy đủ mức lương này. Tuy nhiên, từ tháng 7/2024 đến khi kết thúc hợp đồng, mỗi tháng bà P. chỉ nhận được 45,9 triệu đồng. Theo bà, công ty đã tự ý cắt khoản KPI 5,1 triệu đồng nhưng không có thông báo hay thỏa thuận lại.

Bà P. cho biết đã nhiều lần gửi email phản ánh đến lãnh đạo công ty và trưởng phòng nhân sự nhưng không nhận được phản hồi.

Người lao động kiện doanh nghiệp ra tòa sau nhiều tháng bị cắt giảm thu nhập và không được nhận lương tháng 13.

Tại cuộc họp vào cuối tháng 9/2024, phía công ty đề xuất giảm khối lượng công việc và điều chỉnh giảm lương của bà P., nhưng không nêu rõ căn cứ hay lỗi cụ thể nên bà không đồng ý. Cũng trong thời điểm này, bà thông báo mình đang mang thai nhưng vẫn bảo đảm công việc.

Theo trình bày của nguyên đơn, sau đó công ty liên tục có các động thái gây khó khăn trong công việc như cắt quyền phê duyệt nghỉ phép đối với nhân viên dưới quyền, không cho tham gia tuyển dụng nhân sự, khóa email và quyền truy cập máy tính làm việc.

Đầu tháng 1/2025, bà P. tiếp tục bị yêu cầu rời vị trí làm việc thường ngày để sang ngồi phòng họp, không cho làm công việc theo hợp đồng và bị giám sát trong quá trình làm việc. Cho rằng quyền lợi bị xâm phạm, bà gửi đơn đến cơ quan chức năng yêu cầu hòa giải nhưng không thành vì đại diện công ty vắng mặt.

Ngoài khoản lương bị cắt, bà P. còn cho rằng công ty không trả lương tháng 13 dù nội dung này đã được ghi trong hợp đồng lao động và chính sách nhân sự nội bộ. Theo quy định của công ty, người lao động làm đủ một năm sẽ được thưởng một tháng lương gồm lương cơ bản và phụ cấp.

Bà P. khởi kiện yêu cầu Công ty A. trả 45,9 triệu đồng tiền lương KPI bị cắt trong 9 tháng và 45,9 triệu đồng tiền lương tháng 13, tổng cộng gần 92 triệu đồng.

Tòa buộc doanh nghiệp trả gần 92 triệu đồng

Phía Công ty A. không chấp nhận yêu cầu khởi kiện. Doanh nghiệp cho rằng khoản KPI chỉ là tiền thưởng hiệu suất, không cố định và phụ thuộc kết quả công việc.

Theo công ty, bà P. không hoàn thành nhiệm vụ quản lý tại nhiều bộ phận nên doanh nghiệp không tiếp tục chi trả khoản KPI từ tháng 7/2024. Công ty cũng cho rằng thưởng cuối năm không phải khoản bắt buộc theo luật mà phụ thuộc kết quả kinh doanh và mức độ đóng góp của từng nhân sự.

Tuy nhiên, cả cấp sơ thẩm lẫn phúc thẩm đều xác định mức thu nhập 51 triệu đồng/tháng đã được hai bên thỏa thuận rõ trong hợp đồng lao động.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, từ tháng 3 đến tháng 6/2024 công ty vẫn trả đủ 51 triệu đồng mỗi tháng cho bà P. thể hiện đây là mức lương thực tế đã được áp dụng.

Tòa cho rằng việc công ty tự cắt 5,1 triệu đồng/tháng mà không có sự đồng ý của người lao động là trái với thỏa thuận trong hợp đồng lao động và không phù hợp quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Theo phân tích của Hội đồng xét xử, Bộ luật Lao động quy định tiền lương bao gồm mức lương theo công việc, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Vì vậy, việc công ty cho rằng khoản KPI không phải là tiền lương để đơn phương cắt giảm là không có cơ sở.

Đối với khoản lương tháng 13, tòa nhận thấy hợp đồng lao động đã ghi nhận nội dung “lương tháng 13 theo chính sách công ty”. Nội quy và chính sách nhân sự của doanh nghiệp cũng quy định thưởng một tháng lương cho người lao động đủ điều kiện.

Đại diện công ty thừa nhận các nhân viên khác đều đã được nhận khoản thưởng này. Trong khi đó, lý do từ chối trả cho bà P. bị tòa đánh giá là trái với nội dung hợp đồng lao động và quy định nội bộ của chính doanh nghiệp.

Từ đó, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định bác kháng cáo của Công ty A., giữ nguyên án sơ thẩm.

Theo đó, công ty phải trả cho bà P. tổng cộng 91,8 triệu đồng gồm tiền lương còn thiếu và tiền thưởng lương tháng 13. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải chịu án phí sơ thẩm và phúc thẩm, đồng thời phải trả lãi chậm thi hành án nếu không thanh toán đúng hạn.