Sáng 4/2, UBND TPHCM đã tổ chức phiên họp về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 1 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 2/2026.

Báo cáo tại phiên họp, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, cho biết, sở đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Song song với các chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở ATTP tham mưu, hướng dẫn phường, xã trong công tác quản lý tại cơ sở.

Cụ thể, sở đã thành lập 31 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tổng cộng 1.320 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Việc kiểm tra ngoài hiện trường đang diễn ra bảo đảm tính liên tục, không gián đoạn công tác quản lý ngành.

Bên cạnh kiểm tra theo kế hoạch, Sở ATTP TPHCM đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra xuất phát từ phản ánh của báo chí liên quan đến các nhà hàng, trung tâm tiệc cưới (121/130 cơ sở). Kết quả cho thấy phần lớn các bếp ăn đều đạt chuẩn và tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm. Chỉ có một cơ sở bị xử phạt do giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đã hết hạn.

Sở ATTP TPHCM đang tiếp tục tăng cường kiểm tra thực phẩm tại hiện trường. Ảnh: Quốc Ngọc

Bà Lan thẳng thắn nhìn nhận, báo chí, người dân đã hỗ trợ rất lớn cho công tác quản lý. Liên quan vụ việc gây bức xúc dư luận tại Công ty Sago Food - đơn vị cung cấp suất ăn cho 12 trường học khu vực quận 7 (cũ), bà Lan cho biết, ngay khi tiếp nhận phản ánh, Sở đã lập tức thành lập đoàn kiểm tra và phát hiện tại công ty trên, một số lượng thịt lợn đã quá hạn sử dụng, kém chất lượng, dù doanh nghiệp đang trong quá trình tẩy rửa, dọn dẹp.

Công ty đã thừa nhận hành vi vi phạm, không cần chờ kết quả kiểm nghiệm. “Chúng tôi đang hoàn tất biên bản để xử phạt thích đáng theo quy định”, bà Lan nói.

Sở ATTP TPHCM còn mở rộng kiểm tra đối với 9 nhà cung cấp nguyên vật liệu cho Sago Food. Các đoàn kiểm tra đang tiếp tục làm việc nhằm làm rõ trách nhiệm liên đới trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã chỉ đạo 12 trường học ngưng hợp đồng sử dụng suất ăn do công ty này cung cấp và khẩn trương tìm đối tác khác để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Theo Giám đốc Sở ATTP TPHCM, sau khi hoàn tất xử phạt hành chính, có thể sẽ phát sinh các khiếu nại, yêu cầu bồi thường từ phía nhà trường và phụ huynh theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Bà Lan nhấn mạnh quan điểm “phát hiện trường hợp nào, xử lý nghiêm trường hợp đó”, đồng thời, người cung cấp và người sử dụng thực phẩm đều phải chịu trách nhiệm.

Thời gian tới, Sở ATTP TPHCM sẽ xây dựng chuyên đề kiểm tra toàn diện các công ty cung cấp suất ăn cho trường học trên địa bàn, dự kiến triển khai sau Tết, khi hoạt động dạy và học trở lại bình thường.