Trong kỷ nguyên kết nối toàn cầu, trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm người dùng Internet năng động nhất nhưng cũng dễ bị tổn thương trước các hình thức dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, thậm chí bắt cóc trực tuyến. Nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra thời gian qua đặt ra yêu cầu cấp thiết cần nâng cao nhận thức xã hội về an toàn trực tuyến, đặc biệt là cho nhóm học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên.

Một mục tiêu của "Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng" là trang bị kỹ năng số để trẻ em biết tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên mạng.

Ở cấp độ quốc gia, Việt Nam đã có riêng một chương trình về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng. Chương trình hướng tới bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em khi tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng và ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi để biết tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng, trong đó gồm: Sử dụng mạng lành mạnh, an toàn; tự bảo vệ mình khi tham gia tương tác trên môi trường mạng và cách thức nhận diện, thông báo, tố giác hành vi, vụ việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Vào cuối tháng 10 này, Hà Nội sẽ là địa điểm đăng cai lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, còn được gọi là “Công ước Hà Nội”. Đây là văn kiện pháp lý quốc tế đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác toàn cầu nhằm ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Công ước gồm 9 chương với 71 điều khoản, đưa ra quy định hình sự hóa các hành vi như xâm nhập trái phép vào hệ thống ICT, gian lận trực tuyến, bóc lột trẻ em qua mạng, rửa tiền từ tài sản phạm pháp. Văn kiện cũng thiết lập các cơ chế hợp tác quốc tế về điều tra, dẫn độ, chia sẻ dữ liệu và bảo vệ quyền con người trong không gian mạng.

Các chuyên gia Đại học RMIT Việt Nam nhận định Công ước Hà Nội là một bước ngoặt trong nỗ lực chống tội phạm mạng toàn cầu, đặc biệt là sẽ mang đến những công cụ mới để bảo vệ các nhóm người dễ bị tổn thương, bao gồm thanh thiếu niên.

Tiến sĩ Jeff Nijsse, giảng viên cấp cao ngành Kỹ thuật phần mềm tại Đại học RMIT Việt Nam cho rằng: “Công ước Hà Nội phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong cuộc chiến chống tội phạm mạng trên toàn cầu. Việc được chọn làm nơi tổ chức lễ mở ký Công ước cho thấy Việt Nam đang trở thành một quốc gia với tầm quan trọng chiến lược”.

Hai chuyên gia Đại học RMIT Việt Nam: Tiến sĩ Jeff Nijsse (trái) và Tiến sĩ Sreenivas Tirumala. Ảnh: RMIT

Theo Tiến sĩ Sreenivas Tirumala, giảng viên An ninh mạng tại RMIT Việt Nam, trong bối cảnh thiệt hại toàn cầu do tội phạm mạng gây ra dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng mạnh, Công ước sẽ góp phần bảo vệ nền kinh tế số toàn cầu thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy sử dụng mạng Internet an toàn và tăng cường niềm tin.

“Công ước sẽ thúc đẩy tinh thần chia sẻ trách nhiệm, xây dựng năng lực và hợp tác quốc tế để hướng tới một tương lai số an toàn hơn. Trọng tâm hỗ trợ các nước đang phát triển dự kiến sẽ mang lại hỗ trợ kỹ thuật, cơ hội đào tạo và nâng cao năng lực cho người trẻ ở Việt Nam, góp phần thu hẹp khoảng cách về kỹ năng an ninh mạng”, ông nói.

Tiến sĩ Sreenivas Tirumala cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Công ước Hà Nội trong việc bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là thanh thiếu niên, khỏi nguy cơ bị bóc lột hay xâm hại qua mạng xã hội.

“Việt Nam đã và đang nỗ lực chống tội phạm mạng, nhưng số vụ việc vẫn gia tăng do quá trình số hóa diễn ra nhanh chóng. Các báo cáo đã đưa ra bằng chứng rõ ràng về tình trạng những nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em và thanh thiếu niên bị lợi dụng thông qua mạng xã hội. Công ước Hà Nội sẽ cung cấp một khuôn khổ để các nhà hoạch định chính sách và lập pháp Việt Nam sử dụng nhằm củng cố luật pháp và cơ chế thực thi trong nước để bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương”, Tiến sĩ Sreenivas Tirumala phân tích.

Các chuyên gia Đại học RMIT Việt Nam cũng thống nhất nhận định, khi Công ước Hà Nội tiến tới giai đoạn phê chuẩn và đi vào hiệu lực, Việt Nam sẽ có cơ hội chuyển hóa vai trò lãnh đạo ngoại giao thành tác động thực tiễn. Việc điều chỉnh luật pháp trong nước phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và thúc đẩy hợp tác liên ngành sẽ giúp Việt Nam kiến tạo một môi trường số an toàn hơn cho người dân cả nước cũng như trong khu vực.