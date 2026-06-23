Tình huống nguy hiểm vừa xảy ra vào khoảng 5h53 sáng nay (23/6) trên tuyến đường liên xã thuộc địa phận xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ và được tài khoản Khánh Huyền (Điện máy Thanh Huyền) đăng tải lên mạng xã hội.

Xem video:

Theo hình ảnh từ camera, chiếc xe container đang di chuyển với tốc độ khá nhanh thì bất ngờ phát ra tiếng động lớn. Ngay sau đó, bánh xe phía trước bên lái tách rời và văng khỏi xe.

Do quán tính lớn, chiếc lốp nặng tiếp tục lăn tự do sang bên trái đường rồi lao thẳng vào một cửa hàng tạp hoá ven đường. Theo người đăng tải video, lốp xe này đã làm hỏng cửa kính và vỡ tủ kệ của cửa tiệm. May mắn không có ai bị thương.

Sau khi bánh xe văng khỏi trục, xe container tiếp tục trượt thêm một đoạn dài trước khi dừng lại giữa đường.

Video sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến bình luận. Không ít người bày tỏ sự lo ngại bởi chỉ cần có người đi bộ hoặc xe máy xuất hiện đúng thời điểm, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, hiện tượng bánh xe văng khỏi trục thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như đai ốc bánh xe bị lỏng, hư hỏng vòng bi moay-ơ, nứt gãy trục bánh hoặc việc bảo dưỡng, lắp ráp không đúng kỹ thuật sau quá trình sửa chữa.

Đối với các phương tiện vận tải cỡ lớn như xe tải hay container, bánh xe có trọng lượng rất lớn với động năng cao. Khi tách khỏi xe và lăn tự do ở tốc độ cao có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho phương tiện, công trình ven đường hoặc gây thương tích cho người tham gia giao thông.

Các chuyên gia khuyến cáo tài xế và doanh nghiệp vận tải cần thường xuyên kiểm tra tình trạng bánh xe, hệ thống moay-ơ, vòng bi và lực siết bu-lông trước mỗi chuyến đi. Đặc biệt với xe hoạt động liên tục trên quãng đường dài, việc bảo dưỡng định kỳ đóng vai trò quan trọng nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, giảm nguy cơ xảy ra những sự cố tương tự.

Nguồn video: Khánh Huyền

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!