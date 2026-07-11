Là biểu tượng của tuyển Bỉ tại các kỳ World Cup 2014, 2018, 2022 và giờ là 2026 trên đất Bắc Mỹ, Thibaut Courtois một lần nữa chứng minh tầm quan trọng của mình.

Dù ở bàn mở tỷ số của Tây Ban Nha, anh có thể làm tốt hơn trong tình huống cản cú sút của Dani Olmo trước khi Fabian Ruiz đá bồi thành công, Courtois vẫn là chốt chặn giúp Bỉ đứng vững suốt phần lớn trận đấu.

Nỗi thất vọng của Courtois khi phải rời sân. Ảnh: Diario AS

Thủ môn của Real Madrid chơi xuất sắc với 4 pha cứu thua, giữ hy vọng cho đội nhà cho đến khi chân trái không còn trụ nổi.

“Sang hiệp 2 tôi còn cảm thấy tốt hơn hiệp 1. Tôi có cảm giác họ sẽ không thể ghi được bàn thắng thứ hai”, Courtois phát biểu.

Phút 66, Courtois ngã xuống sân và trọng tài quyết định cho các cầu thủ nghỉ uống nước.

Sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc, anh chạy nhẹ trở lại cùng các đồng đội và mọi thứ tưởng như đã ổn. Thủ thành 34 tuổi quay về khung thành với quyết tâm tiếp tục thi đấu.

Nhưng chỉ ít giây sau khi trận đấu trở lại, Courtois lại đổ gục xuống sân. Anh ra hiệu xin thay người và rời sân trong nước mắt, lấy áo che kín gương mặt. Có lẽ chính anh cũng linh cảm được kết cục của trận đấu.

“Tôi nghĩ chấn thương xảy ra sau những đường chuyền dài cho De Ketelaere. Tôi đã thực hiện nhiều quả phát bóng khoảng 70-80 mét và chính sự gắng sức đó khiến tôi bị đau”, Courtois chia sẻ.

“Tôi vẫn muốn tiếp tục dù không còn đá bóng được như bình thường, nhưng cuối cùng HLV quyết định thay tôi và tôi luôn đặt lợi ích của đội lên trên hết”.

Bỉ vốn đã lùi đội hình rất sâu trong hiệp 2 sau hiệp đầu chơi khá kín kẽ. Kế hoạch của họ là phòng ngự số đông và trông cậy vào tài năng của Courtois.

Lammens sai lầm để Merino ghi bàn. Ảnh: Diario AS

Nhưng Courtois chỉ có một. Người vào thay là Lammens, thủ môn của MU, đã mắc sai lầm tai hại.

Trong một tình huống tưởng như không mấy nguy hiểm sau cú sút xa của Pau Cubarsi, đôi găng của Lammens “dính đầy bơ” khi để bóng tuột khỏi tay, và Mikel Merino ập vào đá bồi ấn định kết quả 2-1, giúp Tây Ban Nha giành vé bán kết World Cup 2026.

Courtois bảo vệ người đồng đội: “Đúng là mặt sân rất khô, đó chỉ là điều không may. Bóng đá đôi khi là vậy. Đừng chỉ trích cậu ấy. Senne là thủ môn giỏi, vừa có mùa giải rất hay tại MU và không đáng phải chịu chỉ trích”.

Ngoài Courtois, đội trưởng Youri Tielemans cũng chấn thương ngay trong lúc khởi động, khiến Bỉ suy yếu.