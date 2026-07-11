HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, dành lời khen cho nhà vô địch châu Âu sau khi thắng Bỉ 2-1 trong trận tứ kết World Cup 2026.

Tây Ban Nha dẫn trước nhờ công Fabian Ruiz ở phút 30. Cú đánh đầu của De Ketelaere mang về bàn gỡ hòa 1-1 trước giờ nghỉ, chấm dứt kỷ lục giữ sạch lưới của thủ môn Unai Simon ở World Cup.

Merino ghi bàn sau 2 phút vào sân. Ảnh: SeFutbol

Siêu dự bị Mikel Merino một lần nữa tạo khác biệt. Anh vào sân ở phút 86 và chỉ cần 2 phút để ấn định kết quả 2-1 cho Tây Ban Nha.

“Cậu ấy thật phi thường. Merino sở hữu rất nhiều phẩm chất, thuộc đẳng cấp hàng đầu thế giới, có thể chơi cho bất kỳ CLB nào. Chúng tôi thật may mắn khi có cậu ấy trong đội”, De la Fuente khen ngợi ngôi sao của Arsenal.

Tây Ban Nha áp đảo về cầm bóng, nhưng cũng gặp không ít khó khăn từ Bỉ. Trong thời gian bù giờ, thủ môn Unai Simon mắc sai lầm suýt để cho đối thủ gỡ hòa 2-2.

“Đây chính là bản lĩnh của đội bóng trong mọi hoàn cảnh và mọi tình huống”, De la Fuente nhìn lại trận đấu.

“Tôi một lần nữa cảm thấy vô cùng tự hào khi được dẫn dắt tập thể luôn khát khao tiến bộ và hoàn thiện này. Chúng tôi đã tạo ra quá đủ cơ hội để có thể thắng dễ dàng hơn.

Nhưng mọi người phải hiểu rằng giành chiến thắng khó đến mức nào và cần phải trân trọng điều đó”.

Vượt qua Bỉ, đối thủ của Tây Ban Nha trong trận bán kết World Cup 2026 vào đêm 14/7 sắp tới là Pháp.

De la Fuente sẽ gặp lại Deschamps. Ảnh: SeFutbol

Cho đến nay, Pháp toàn thắng tại Bắc Mỹ. Ở vòng knock-out, đội bóng của Didier Deschamps ghi 6 bàn và giữ sạch lưới.

De la Fuente được hỏi về những lo lắng khi đối mặt với ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch ở Arlington (Texas).

“Hoàn toàn hợp lý khi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm việc hết sức để đánh bại họ”, nhà cầm quân 65 tuổi trả lời.

Ông nhấn mạnh: “Nhưng tôi tin họ cũng lo lắng về chúng tôi không kém. Tây Ban Nha là đội tuyển duy nhất đánh bại Pháp trong 2 lần đối đầu liên tiếp. Một đội tuyển vĩ đại sẽ chạm trán một đội tuyển vĩ đại khác”.

Tây Ban Nha thắng Pháp 2-1 ở bán kết EURO 2024. Một năm trước, “La Roja” vượt qua “Les Bleus” 5-4 trong trận bán kết Nations League. Lamine Yamal ghi bàn trong cả 2 trận đối đầu này – tổng cộng 3 pha lập công.