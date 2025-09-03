Đội bóng thành Manchester đã chi 21,7 triệu bảng để rước Senne Lammens về từ Royal Antwerp trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Thương vụ trên cũng chấm dứt việc MU theo đuổi Emiliano Martinez - người gác đền cá tính bày tỏ rõ mong muốn gia nhập sân Old Trafford.

Senne Lammens đặt bút ký 5 năm với MU - Ảnh: MUFC

Tuy nhiên, lãnh đạo MU ưu tiên thủ môn mới trẻ trung và giàu tiềm năng hơn, dù thực tế Senne Lammens chưa từng có kinh nghiệm bắt bóng tại Premier League.

Quyết định chọn Lammens thay vì Dibu Martinez gây ra nhiều tranh cãi. Trên kênh Youtube cá nhân, cựu trung vệ Rio Ferdinand tiết lộ, Courtois đã gửi cho anh tin nhắn bày tỏ sự ủng hộ Lammens.

"Courtois biết rõ Lammens vì cậu ấy cũng là người Bỉ. Thủ môn Real Madrid cho rằng, chàng tân binh MU là một tài năng lớn. Dù Lammens chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng Courtois nghĩ phong cách của đàn em sẽ phù hợp Ngoại hạng Anh.

Đó là lời giới thiệu từ một trong ba thủ môn xuất sắc nhất Thế giới - Thibaut Courtois, nên tôi sẽ chấp nhận" - Rio Ferdinand bày tỏ.

Dẫu vậy, anh cũng nhấn mạnh mối lo cá nhân: "Tôi cứ thấy mọi người nói về tài năng và những thứ tương tự. Nhưng vấn đề là liệu MU có thể chờ đợi tài năng phát triển vào thời điểm này hay không?

Tôi nghĩ Emiliano Martinez có kinh nghiệm, cá tính và bản lĩnh khi chơi cho tuyển Argentina. Anh ấy đã vô địch World Cup và thực hiện pha cứu thua xuất thần ở chung kết - một người đàn ông biết tỏa sáng trong thời khắc quan trọng.

MU cần nhiều cá tính cũng như năng lực trong khung gỗ. Bởi vậy, tôi nghĩ Dibu Martinez hoàn toàn phù hợp với yêu cầu đó."