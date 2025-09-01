Senne Lammens đã đáp chuyến bay đến Manchester để hoàn tất vụ chuyển nhượng trước thời hạn 7 giờ tối nay (giờ Anh).

Do sự bất ổn của Onana và Bayindir trong khung gỗ nên lãnh đạo Quỷ đỏ ưu tiên tăng cường thủ môn, với Lammens là mục tiêu hàng đầu, bên cạnh cái tên dự phòng Emiliano "Dibu" Martinez.

Lammens sẽ gia nhập MU - Ảnh: Shutterstock

Sau nhiều cuộc đàm phán, cuối cùng MU cũng thống nhất mức phí chuyển nhượng 18,5 triệu bảng, cộng thêm 3,5 triệu bảng phụ phí với CLB Antwerp.

Lammens chuẩn bị đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Old Trafford. Anh sẽ cạnh tranh vị trí số 1 cùng với Andre Onana và Altay Bayindir.

Việc Quỷ đỏ rước về Lammens cũng chấm dứt những tin đồn Emiliano Martinez cập bến MU trong ngày cuối phiên chợ hè.

Thủ thành số 1 Argentina rất muốn chuyển đến MU, nhưng anh chỉ được xem là phương án dự phòng nếu Red Devils thất bại vụ Lammens.

Emiliano Martinez hết cửa đến Old Trafford - Ảnh: Sunsport

Ở diễn biến khác liên quan đến đội bóng thành Manchester, họ cũng vừa đẩy "ngựa chứng" Jadon Sancho sang Aston Villa theo dạng cho mượn.

Đội chủ sân Villa Park đồng ý trả 80% lương cho Sancho, người trước đó đã từ chối lời đề nghị gia nhập AS Roma.