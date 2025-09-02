Người gác đền Argentina đã sẵn sàng gia nhập Quỷ đỏ cuối phiên chợ hè, sau khi đồng ý các điều khoản cá nhân hồi cuối tuần trước.

Tuy nhiên, thương vụ Emiliano Martinez đã thất bại, buộc MU chuyển hướng sang ký dài hạn với người gác đền tiềm năng Senne Lammens từ Royal Antwerp.

Sancho không đến Aston Villa theo bản hợp đồng dài hạn khiến Dibu Martinez lỡ hẹn với MU - Ảnh: SunSport

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, việc Jadon Sancho từ chối gia nhập Aston Villa theo một thỏa thuận dài hạn đã phá hỏng thương vụ của Emiliano "Dibu" Martinez.

Ông chia sẻ GiveMeSport: "Theo những gì tôi biết, ý tưởng phía MU là trao đổi hợp đồng vĩnh viễn giữa Jadon Sancho và Emiliano Martinez.

Về cơ bản không liên quan đến bất kỳ khoản tiền nào, bởi đôi bên định giá khoảng 25 triệu bảng cho mỗi cầu thủ.

Tuy nhiên, vụ hoán đổi không thể diễn ra như mong muốn vì Jadon Sancho chỉ chấp nhận đến Aston Villa dạng cho mượn.

Tiền đạo người Anh không muốn chuyển đến Villa Park theo bản hợp đồng dài hạn. Chính vì thế, vụ trao đổi với Emiliano Martinez chính thức đổ vỡ."

Hôm qua, Aston Villa đã công bố thỏa thuận mượn Sancho một mùa giải. Họ sẽ trả 80% trong tổng số tiền lương 250.000 bảng/tuần mà cầu thủ này đang nhận.

Tỷ lệ tiền lương mà câu lạc bộ miền trung nước Anh phải trả có thể tăng lên, tùy thuộc vào mức độ thành công của Sancho tại Villa Park.