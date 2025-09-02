Yamal thay đổi

Một năm trước, tại EURO 2024, hình ảnh Lamine Yamal ngồi trong khách sạn với tập vở và cây bút chì đã trở thành biểu tượng của tuổi trẻ.

Ở tuổi 16, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa còn lo lắng cho kỳ thi cuối cấp, Yamal đã viết tên mình vào lịch sử giải đấu khi ghi bàn cho Tây Ban Nha.

Hình ảnh cậu bé làm bài tập về nhà tại EURO 2024 đã là dĩ vãng. Ảnh: Sky Sports

Sự tương phản giữa một thiếu niên vừa đá chính ở giải đấu lớn nhất châu Âu, vừa tranh thủ làm bài tập tập về nhà khiến cả thế giới rung động.

Lamine Yamal lúc ấy được gọi là “cậu học trò của châu Âu”, hình ảnh của sự ngây thơ trong một thế giới bóng đá đầy áp lực.

Thế nhưng, chỉ mất một năm để thế giới chứng kiến cậu bé ấy lớn lên. Từ tháng 8/2025, Yamal chính thức công khai chuyện tình cảm với rapper Nicki Nicole.

Một khoảnh khắc ngọt ngào trên Instagram – ôm nhau bên bánh kem, bóng bay và những trái tim hồng – đã khẳng định những lời đồn đoán.

Yamal 18 tuổi, Nicki Nicole vừa đón sinh nhật 25 tuổi, khoảng cách gần 7 năm và sự khác biệt về xuất thân ngay lập tức trở thành đề tài nóng.

Dư luận chia rẽ, có người khen ngợi tình yêu trẻ trung, có người nghi ngờ sự chênh lệch, nhưng chắc chắn: Yamal không còn là cậu bé giấu mình sau những trang vở nữa. Anh tự tin công khai, như bất kỳ thanh niên nào bước vào tuổi trưởng thành.

Tranh cãi xung quanh chàng trai trẻ

Nicole là một trong những nhân vật xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi của Lamine Yamal, họ chụp chung nhưng chàng trai của Barca không lộ mặt.

Tiệc sinh nhật ấy biến thành một cơn bão truyền thông. Bữa tiệc theo phong cách “mafia Ý” được tổ chức xa hoa tại ngoại ô Barcelona, quy tụ bạn bè, đồng đội và cả những ngôi sao âm nhạc quốc tế.

Nhưng điều làm dư luận dậy sóng là cáo buộc Yamal thuê những người mắc chứng lùn để làm hoạt náo viên. Các tổ chức bảo vệ quyền người khuyết tật lên án đây là sự xúc phạm nhân phẩm, Bộ Quyền Xã hội Tây Ban Nha yêu cầu mở cuộc điều tra.

Từ cậu bé học trò ngây thơ, Yamal trở thành tâm điểm của một vụ kiện mang tầm quốc gia.

Trong khi đó, chính các diễn viên tham gia lại khẳng định họ được đối xử bình thường, không bị xúc phạm. Câu chuyện càng làm bức tranh thêm rối ren.

Trước khi công khai tình cảm với Nicole, cuộc sống cá nhân Yamal rất ồn ào. Ảnh: Instagram

Ba mốc thời gian – cậu bé học bài ở EURO, chàng trai yêu đương công khai, và scandal sinh nhật đủ tuổi công dân – gói gọn trong vòng 13 tháng, như một cuốn phim trưởng thành tua nhanh.

Yamal bước vào tuổi 18 không có sự chuẩn bị êm đềm, mà bằng những cú va chạm trực diện với công chúng.

Bài học về tình yêu, danh tiếng và trách nhiệm đến cùng lúc, đặt lên vai chàng trai tuổi teen một sức nặng mà hiếm ai chịu nổi. Hơn nữa, ở EURO 2024, Lamine cũng có bạn gái (họ chia tay ngay sau khi nâng cúp).

Vậy nhưng, điều đáng ngạc nhiên: tất cả ồn ào ấy dường như không ảnh hưởng đến Yamal trên sân cỏ.

Trong màu áo Barcelona, anh vẫn chơi bóng với sự tự tin và ngẫu hứng hiếm thấy, tiếp tục trở thành điểm sáng ở La Liga.

Ở tuổi 18, kế thừa chiếc áo số 10 biểu tượng, Yamal vừa là ngôi sao toàn cầu, vừa là tâm điểm tranh luận xã hội, nhưng mỗi khi trái bóng lăn, tất cả sự hỗn loạn biến mất, chỉ còn lại một tài năng chói sáng.

Có lẽ, đó mới là lời đáp trả rõ ràng nhất: Yamal có thể vướng vào đủ loại sóng gió của tuổi trưởng thành, nhưng tài năng trên sân cỏ vẫn bất biến – thứ sẽ giữ anh đứng vững, bất chấp ngoài đời có chóng mặt đến đâu.

Mặc kệ ồn ào, Yamal vẫn đang thể hiện phiên bản Quả bóng vàng.