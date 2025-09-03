Chuyển nhượng nhìn từ La Liga

Có một thời, mùa hè năm 1996, Tây Ban Nha đã khai sinh khái niệm “Giải đấu của những ngôi sao” nhờ túi tiền rủng rỉnh và sự phô trương chuyển nhượng.

Vài năm sau, từ 2009 đến 2018, màn đối đầu giữa Cristiano Ronaldo và Messi đã giữ ánh đèn sân khấu tập trung vào La Liga, thậm chí thương mại hóa cả tên gọi “El Clasico”, nay đã trở thành thương hiệu được đăng ký.

Trong thế kỷ XXI, Valencia từng vào hai trận chung kết Champions League, Sevilla thì “giải trí” bằng 7 chức vô địch Europa League/UEFA Cup, và Bilbao cũng góp mặt ở chung kết Europa League 2012.

Isak là thương vụ đắt nhất lịch sử Premier League. Ảnh: PL

Ngày nay, dù Real Madrid, Barcelona và ở mức độ thấp hơn là Atletico vẫn giữ vị thế của bóng đá Tây Ban Nha tại châu Âu, nhưng rõ ràng giải đấu đã tụt lại trong khả năng thu hút các ngôi sao.

Mùa hè 2025 này, chỉ có Real Madrid – một hệ sinh thái riêng, thậm chí thường xuyên đối đầu với chính La Liga thay vì kéo cả giải đi lên – và Atletico Madrid là chịu chi mạnh tay trên thị trường.

Real Madrid tiêu 185 triệu euro, Atletico bỏ ra 175 triệu. Đúng vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng, đội bóng áo sọc đỏ trắng đã kịp bổ sung Nico Gonzalez từ Juventus theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt 30 triệu.

Cũng trong phút chót, Bilbao kịp hoàn tất việc chiêu mộ Aymeric Laporte, rời Saudi Arabia về theo dạng tự do.

Barcelona thì sao? Mặc dù vô địch La Liga, Cúp Nhà vua và Siêu cúp, cũng như vào bán kết Champions League, họ không đủ tiền mua Luis Diaz, phải chấp nhận Marcus Rashford – “hàng thải” từ MU.

Phần còn lại của giải đấu, chịu sự ràng buộc nghiêm ngặt của quy tắc kiểm soát tài chính (được coi là cần thiết để tránh vết xe đổ trong quá khứ), đều phải dè dặt.

Dù vậy, vẫn có vài kẻ “nghịch ngợm” như Villarreal và Real Betis dám đầu tư lớn trong cảnh thiếu thốn. Villarreal, trở lại Champions League, chi 101 triệu euro; Betis bỏ 65 triệu, trong đó có 25 triệu cho Antony từ MU sau cả mùa hè theo đuổi.

Ngoài ra, Betis còn mượn Sofyan Amrabat từ Fenerbahce – cầu thủ từng rất quan trong với CLB Thổ Nhĩ Kỳ, cho đến khi Jose Mourinho bị sa thải.

Siêu giải đấu Ngoại hạng Anh

Villarreal được giới phân tích đánh giá là khôn ngoan nhất: sau khi bán Yeremy Pino cho Crystal Palace, họ mang về Georges Mikautadze từ Lyon với giá 30 triệu – kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử CLB, vượt mốc 25,5 triệu của Paco Alcacer.

Trước đó, họ cũng đã mua Renato Veiga từ Chelsea với giá 25 triệu. Sevilla hoạt động gấp gáp vào phút cuối: bán Lukebakio cho Benfica với giá 20 triệu, rồi bổ sung Mendy (19 tuổi) và trung vệ Cardoso, cùng sự trở lại của Alexis Sanchez ở tuổi 36.

Bất chấp điều đó, sự chênh lệch giữa giải đấu Tây Ban Nha và bóng đá Anh rất rõ. Premier League chi tới 3,25 tỷ euro (chưa bao gồm điều khoản phụ dựa theo thành tích trong tương lai), trong khi La Liga chỉ dừng ở mức 696 triệu.

Không chỉ thua xa Ngoại hạng Anh, La Liga còn bị Serie A (1,125 tỷ) và Bundesliga (775 triệu) bỏ lại phía sau.

Thương vụ Alexander Isak đến Liverpool càng đào sâu khoảng cách: 150 triệu euro cho chân sút Thụy Điển, biến đây thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League – giải đấu trở nên thương mại hóa nhất kể từ khi thành lập năm 1992.

Trong khi đó, La Liga lại bị lu mờ bởi những sự cố như VAR hỏng ở trận Rayo Vallecano - Barcelona, diễn ra trong SVĐ Vallecas xuống cấp như “ruộng khoai tây” (lời Mourinho từng nhận xét).

Các đội bóng Anh đã thực hiện 16 trong top 20 thương vụ lớn nhất; 20 trong số 25 thương vụ chuyển nhượng lớn nhất mùa hè này; hoặc 38 trong số 50 thương vụ có giá trị cao nhất.

Chỉ riêng từ mùa hè 2020 đến nay, thời điểm bóng đá bắt đầu gián đoạn vì đại dịch, Premier League chi gần 10 tỷ euro cho chuyển nhượng. Các giải lớn khác bán, còn người Anh mua.

Mô hình hiện tại khiến nhiều CLB Anh nợ nần chồng chất, nên mới có quy định về Lợi nhuận và tính bền vững từ Premier League. Một số CLB đã bị phạt khi thua lỗ liên tục.

Tuy vậy, ở xứ sương mù, văn hóa xem bóng đá trả phí đã ăn sâu; thêm lợi thế tiếng Anh – ngôn ngữ toàn cầu – càng giúp Premier League phủ sóng mạnh mẽ ở thị trường châu Á. Điều đó giúp các CLB và giải đấu vẫn duy trì được quyền lực khi tham gia chuyển nhượng.

Nói cách khác, Ngoại hạng Anh là “siêu giải đấu” trong thế giới bóng đá hiện nay.