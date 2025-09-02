Aston Villa vừa khép lại kỳ chuyển nhượng mùa hè với hai thương vụ đình đám Jadon Sancho và Harvey Elliott – đến từ 2 CLB giàu thành tích nhất bóng đá Anh.

Chỉ trong ít giờ cuối, đội bóng thành Birmingham đạt được thỏa thuận với Liverpool và MU về hai cầu thủ này, cho thấy tham vọng của HLV Unai Emery.

Aston Villa đón đồng thời Jadon Sancho và Elliott. Ảnh: AVFC

Đầu tiên là thương vụ Harvey Elliott. Tiền vệ 21 tuổi rời Liverpool trong thương vụ trị giá 35 triệu bảng.

Đây là bản hợp đồng mua đứt, nhưng Liverpool cũng kèm điều khoản mua lại, phòng trường hợp Elliott bùng nổ trong tương lai và giải quyết được vấn đề chấn thương.

Với kỹ thuật khéo léo, tầm nhìn và khả năng chơi đa năng ở tuyến giữa lẫn cánh, Elliott được kỳ vọng sẽ bổ sung chiều sâu cho hàng tiền vệ Villa.

Không dừng lại ở đó, các quan chức Aston Villa tiếp tục dứt điểm “bom tấn” Jadon Sancho.

Cầu thủ chạy cánh người Anh gia nhập Villa theo dạng cho mượn một mùa giải.

Thỏa thuận tài chính cũng gây chú ý: Aston Villa sẽ gánh 80% mức lương của Sancho, phần còn lại (20%) thuộc MU chi trả.

Ngoài ra, trong hợp đồng còn kèm theo phí cho mượn và một số điều khoản thưởng tùy thành tích (con số chưa được tiết lộ).

Trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè, Sancho nhận được nhiều đề nghị từ các CLB bóng đá châu Âu, nhưng đều gặp vấn đề về điều khoản cá nhân.

Giờ đây, với việc gia nhập Aston Villa, Sancho có cơ hội hồi sinh sự nghiệp sau giai đoạn bế tắc tại Old Trafford.

Với việc sở hữu Harvey Elliott và Jadon Sancho, Aston Villa của Unai Emery cho thấy tham vọng đua tranh danh hiệu Europa League, cùng thứ hạng cao ở Premier League.