Cristiano Ronaldo Junior, thường được gọi thân mật là Cristianinho, vừa ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển U16 Bồ Đào Nha.

Cậu con trai cả của Cristiano Ronaldo là tác giả bàn thắng mở tỷ số, giúp U16 Bồ Đào Nha thắng đậm U16 Xứ Wales 3-0.

Trước đó, Cristianinho đã ra mắt U16 trong trận gặp chủ nhà U16 Thổ Nhĩ Kỳ, thuộc Cúp giao hữu các Liên đoàn (Federations Cup Tournament).

Cristianinho chỉ đá ít phút cuối trận ra mắt. Lần này, cậu đá chính và ghi bàn trong thời gian cuối hiệp 1.

Pha lập công của “Cristiano Ronaldo nhí” khiến khu kỹ thuật U16 Bồ Đào Nha bùng nổ trong niềm vui.

Khoảnh khắc này cũng lan truyền nhanh chóng trên các trang báo Bồ Đào Nha, cũng như mạng xã hội.

Mới 15 tuổi, Cristianinho đã được thi đấu ở cấp độ cao hơn lứa tuổi của mình và thể hiện rất xuất sắc, đúng phong cách của cha mình.

Bàn thắng của cậu đến ngay trước giờ nghỉ, phá thế bế tắc của trận đấu. Sau khi nhận đường chuyền từ Carlos Moita, Cristianinho di chuyển nhanh rồi thực hiện pha dứt điểm má trong chân phải, bóng đi sệt vào góc gần.

Cristiano Jr. không thi đấu trọn vẹn trận đấu, rời sân ở phút 62 để nhường chỗ cho Rafael Cabral, người sau đó lập cú đúp ấn định chiến thắng 3-0, giúp U16 Bồ Đào Nha có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại giải.

Trận đấu tiếp theo của Bồ Đào Nha U16 sẽ là gặp U16 Anh vào thứ Ba tới, nơi nhiều khả năng Cristianinho tiếp tục đá chính.

Cậu đã nhanh chóng hòa nhập và trở thành một trong những ngôi sao mới của đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha.

Có thể thấy, Cristianinho khá tự tin trước áp lực con trai của Cristiano Ronaldo, cũng như thừa hưởng “gen bóng đá” từ người cha huyền thoại của mình.

Nguồn clip: Sport TV.