Hành trình sụp đổ

Chỉ hơn một tháng trước, Liverpool vẫn là đội dẫn đầu Premier League sau 6 vòng đấu, được ca ngợi vì lối chơi tấn công hiện đại dưới thời HLV Arne Slot.

Thế nhưng, sau hơn 4 tuần, tất cả đã đảo chiều: 6 thất bại kể từ ngày 27/9 trên mọi đấu trường, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác ở 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu, với 4 trận thua liên tiếp tại Premier League.

Slot tuyên bố không thay đổi lối chơi. Ảnh: Alamy

Chuỗi trận thảm họa này, sau khi chi tiêu chưa từng có vào chuyển nhượng (khoảng 450 triệu bảng), đã kéo “Lữ đoàn đỏ” xuống thứ 7 Premier League, đồng thời khiến họ bị loại khỏi League Cup với trận thua 0-3 tủi hổ trước Crystal Palace ngay tại Anfield.

Không chỉ là những con số, đó là cảm giác mất phương hướng. Từ một tập thể tràn đầy tự tin, Liverpool giờ lộ rõ sự mong manh: hàng thủ để thủng lưới dễ dàng, hàng công phung phí cơ hội, còn đội hình liên tục bị tàn phá bởi chấn thương.

Người ta đã nói đến khả năng Slot bị sa thải sau trận thua Crystal Palace – thất bại mang tính lịch sử tại Anfield.

Kịch bản ấy có thể xảy ra nếu Liverpool không thoát khỏi khủng hoảng trong một tuần tới, với 3 trận quan trọng: gặp Aston Villa và Man City ở Ngoại hạng Anh, xen giữa là đại chiến Real Madrid thuộc Champions League.

Song giữa dòng lũ ấy, chiến lược gia người Hà Lan vẫn giữ giọng điệu bình thản đến lạ thường.

Trước cuộc đối đầu với Aston Villa (3h ngày 2/11), Slot khẳng định ông không có ý định thay đổi triệt để.

“Tôi không thấy lý do gì để phải thay đổi phong cách của mình”, Slot tuyên bố khi chuẩn bị cho cuộc đấu trí với Unai Emery, người mà ông lấy 4 điểm trong 2 lần gặp mùa 2024/25.

Theo Slot, “chúng tôi cần cải thiện cách phòng ngự, nhưng không thể đánh mất bản sắc tấn công. Vấn đề là chúng tôi không tận dụng được các cơ hội tạo ra”.

Liverpool rất dễ bị tổn thương. Ảnh: PA

Cơ hội mà Slot đề cập như thế nào? Theo Opta, bàn thắng kỳ vọng (xG) – thước đo giá trị các đợt tấn công – của Liverpool là 15,8; trong khi thực tế ghi 16 bàn.

Trong khi đó, dữ liệu FotMob cho biết Liverpool bỏ lỡ 19 cơ hội thuận lợi, ngang Man City. Chỉ Crystal Palace (22) lỡ nhiều tình huống ngon ăn hơn. Trong đội hình “The Kop”, Salah bỏ lỡ 5 lần, sau đó là Isak (4) và Hugo Ekitike (2).

Ai cứu Slot?

Slot hiểu rằng cơn khủng hoảng hiện tại không thể chỉ được lý giải bằng may rủi. “Tôi có thể đưa ra 5, 6 nguyên nhân, từ chấn thương, đến lịch thi đấu, thể lực, thiếu may mắn…, nhưng không có lời bào chữa nào đủ cho chuỗi kết quả như hiện nay”.

Có thể thấy, Slot thẳng thắn và kiên định. Ông không hốt hoảng, tập trung vào công việc và tin tưởng đội bóng sẽ trở lại khi các trụ cột hồi phục hoàn toàn.

“Tôi tin Liverpool có một đội hình tuyệt vời nếu tất cả đều khỏe mạnh, và sẵn sàng cho lịch thi đấu phía trước”, Slot lạc quan.

Các quan chức Liverpool có nghĩ vậy? Ít nhất, theo nhà cầm quân 47 tuổi, ông vẫn được CLB ủng hộ, khi “chia sẻ cùng góc nhìn” với GĐTT Richard Hughes.

Tuy nhiên, sự kiên nhẫn ở Anfield không phải vô hạn. Khi lịch thi đấu dày đặc, tính bất ngờ tăng cao và khả năng cạnh tranh giữa các đội cũng cải thiện, Liverpool của Slot lộ ra quá nhiều hạn chế.

Salah giảm hiệu suất, ai cứu Slot? Ảnh: PA

Dữ liệu không nói dối: chỉ có Burnley – đội xếp hạng 16, với 17 bàn thua – phải đối mặt với nhiều cơ hội rõ ràng từ bóng sống (21) hơn Liverpool (19) mùa này.

Hãy nhìn sang Arsenal. Đội bóng của Mikel Arteta chỉ đối mặt với 2 tình huống tương tự, để rồi chiếm đỉnh bảng từ vòng 7 đến nay. Bất chấp kết quả trên sân Burnley (22h ngày 1/11), “Pháo thủ” vẫn giữ ngôi đầu ít nhất một vòng nữa.

Ai sẽ cứu Slot, khi mà Salah đánh mất bản năng “sát thủ” từ khi có lương mới, Florian Wirtz là thảm họa, Isak chưa biết ghi bàn, còn điểm tựa Alisson vẫn đang điều trị chấn thương?

“Tôi không thấy đội thủng lưới nhiều như mọi người nói, nên không thấy lý do gì để thay đổi hoàn toàn lối chơi, chỉ cần phải cải thiện khả năng ghi bàn”, Slot một lần nữa nhấn mạnh.

Không ai có thể cứu Arne Slot, ngoại trừ chính ông. Nhà cầm quân Hà Lan phải nhìn vào thực tế mà ông đang cố gắng biện minh: trong 10 trận gần đây, mành lưới của Liverpool luôn bị đối thủ chinh phục.