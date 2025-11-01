Gia đình đặc biệt

Bắt đầu thử thách ngoạn mục của một cầu thủ dường như không biết mệt mỏi. Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo đang tiến gần đến cột mốc gần như chưa từng có trong bóng đá đỉnh cao: cha và con cùng thi đấu trong một đội bóng, và có thể là cả trong màu áo tuyển quốc gia?

Siêu sao Bồ Đào Nha soi mình vào tấm gương của LeBron James, huyền thoại bóng rổ Mỹ, và bắt đầu hình dung viễn cảnh được chơi cạnh con trai cả của mình, người vừa bước vào cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp non trẻ.

Cristianinho vừa ra mắt U16 Bồ Đào Nha. Ảnh: Imago

Cristianinho, cậu thiếu niên 15 tuổi, vừa có trận ra mắt tối 30/10 (giờ Hà Nội) cùng đội U16 Bồ Đào Nha tại giải Federations Cup Tournament, diễn ra đến ngày 4/11 tại thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ).

Cristiano Ronaldo Junior hiện khoác áo đội trẻ Al Nassr. Cậu bé thể hiện năng khiếu rõ rệt và không loại trừ khả năng được đôn lên đội một. CR7 còn hợp đồng đến tháng 6/2027, khi ấy Cristianinho sẽ 17 tuổi.

Trước đó, những tài năng như Lamine Yamal hay Lionel Messi đều đã ra mắt ở tuổi 15 và 16.

“Tôi muốn được chơi cùng con, nhưng đó không phải là điều khiến tôi mất ngủ. Hãy xem sao. Khả năng ấy nằm trong tay nó nhiều hơn là tôi. Năm tháng trôi đi, và một ngày nào đó tôi sẽ phải dừng lại”, Cristiano chia sẻ.

Anh hiện đã ghi 950 bàn và đang hướng đến cột mốc 1.000, một mục tiêu khổng lồ khác.

Cristianinho sinh ngày 17/6/2010 tại La Mesa (California), khi cha mình đang thi đấu ở World Cup Nam Phi. Cậu mang hai quốc tịch Mỹ và Bồ Đào Nha.

Cậu được bà nội Dolores Aveiro và chính Cristiano nuôi dưỡng, còn danh tính mẹ ruột đến nay vẫn được giữ kín. Cristianinho đã lớn lên giữa ánh đèn sân tập, cùng những lễ ăn mừng vô địch cùng Real Madrid, Juventus và MU.

Cristianinho và bà nội. Ảnh: Instagram

Hiện cậu sống ở Riyadh cùng cha, bạn đời của Cristiano – Georgina Rodriguez – và 4 người em: cặp song sinh Eva và Mateo (sinh bằng phương pháp mang thai hộ năm 2017), Alana Martina và Bella Esmeralda – hai con gái ruột của Cristiano và Georgina.

“Chúng tôi cùng sống chung, và tất cả bọn trẻ đều gọi tôi là mẹ”, Georgina từng nói đầy hạnh phúc.

Bước tiến

Sự nghiệp chớm nở của Cristiano Junior gắn liền với hành trình của người cha huyền thoại. Từ nhỏ, cậu nổi bật với niềm đam mê thể thao và năng khiếu bóng đá, được thể hiện qua những hình ảnh gia đình trên mạng xã hội.

Cậu hiện là nhân tố nổi bật ở các cấp độ trẻ của tuyển Bồ Đào Nha, nơi Cristianinho đã tỏa sáng trước tuổi 14.

Tại giải Vlatko Markovic ở Croatia mùa xuân vừa qua, cậu ghi cú đúp trong trận chung kết thắng đội chủ nhà 3-2.

Ở giải đấu ấy, như thể chứng minh sức mạnh của di truyền, Cristianinho khoác áo số 7 và đá vị trí tiền đạo cánh trái, y hệt cha mình.

Bà Dolores Aveiro đã gửi lời chúc mừng khi cậu lần đầu ra sân trong màu áo U15: “Bà rất tự hào về cháu trai, người đang tiếp bước cha mình để khoác áo đội tuyển. Bà sẽ luôn ở đó, ủng hộ cháu”. Giờ đây, bà lại cổ vũ cháu trai khi ra mắt U16.

Cristianinho thi đấu cho đội trẻ Al Nassr từ tháng 1/2023, sau khi từng chơi cho các đội trẻ MU và Juventus, hành trình phản chiếu hoàn hảo con đường của cha mình.

Ronaldo chờ được đá cùng con trai. Ảnh: Imago

Cậu có thể hình cao (1m85), thuận chân phải, thường khởi đầu từ cánh trái rồi bó vào trung lộ dứt điểm. Dù mơ được thi đấu cùng cha tại Al Nassr, Cristianinho vẫn đặt mục tiêu dài hạn là khoác áo một CLB lớn ở châu Âu.

Cậu đã lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich, Borussia Dortmund và chính MU.

Ngay từ năm 2018, Cristiano Ronaldo từng nói trong một cuộc phỏng vấn với DAZN về năng khiếu đáng kinh ngạc của con trai, khi đó mới 8 tuổi.

“Nó rất hiếu thắng, giống hệt tôi hồi nhỏ. Nó ghét thua. Tôi chắc chắn 100% nó sẽ giống tôi. Tôi thích dạy nó vài điều, nhưng rồi nó sẽ đi con đường riêng”, Ronaldo nói khi đó.

CR7 nhấn mạnh: “Tôi sẽ luôn ủng hộ. Dĩ nhiên tôi muốn nó trở thành cầu thủ, vì tôi biết nó có niềm đam mê đó. Thân hình tốt, nhanh, kỹ thuật, và sút bóng giỏi. Nhưng tôi sẽ không gây áp lực”.

Cristianinho đang lớn lên, lấy cảm hứng – và cũng sống trong cái bóng – của chính người cha huyền thoại.